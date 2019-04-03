我們不會亂打人…林哲熹聽「思覺失調症」病友這席話：真的很心酸

記者李欣容／台北報導

公視、CATCHPLAY、HBO Asia《我們與惡的距離》播出後討論度極高，其中飾演「應氏」姊弟的曾沛慈、林哲熹今（3日）接受媒體聯訪，談到劇中角色得到思覺失調症，林哲熹在開拍前到康復之家和病友們一起生活，對於病症的理解，他也和其他人有不同看法。

▲林哲熹在《我們與惡的距離》中飾演患有思覺失調症的人。（圖／記者張一中攝）

請繼續往下閱讀...

林哲熹到康復之家體驗病友的日常，和他們一起買菜、讀書，其中讓他印象最深的是，有位患有思覺失調症和強迫症的病友，每次跟他聊天都是中文、日文、英文混雜，且每個字都要寫出來，「他學歷很高，會跟我講他心裡的世界是什麼，例如他狂暴的時候心裡會出現一艘船，還有分享生病後如何跟家人相處，吃藥的感覺等等。」

►看更多《我們與惡的距離》相關新聞

▲林哲熹開拍前實地探訪康復之家。（圖／記者張一中攝）

劇中林哲熹因發病被醫師、親人叮嚀「一定要乖乖吃藥」，但在探訪過病友後，林哲熹發現這個病症並不像一般人所說，是有機會康復的，現場記者各個瞬間屏住呼吸，期待聽他繼續講下去。

林哲熹接著解釋，「他們吃藥只是控制，並沒有改善，只是不造成別人的麻煩，或許角度不同，很難用理論講。」如同其中一位病友告訴他，吃了藥後就像水滴入池子中，卻沒有激起漣漪，有感覺，但表現不出來。

▲林哲熹和病友互動，了解他們內心真實感受。（圖／記者張一中攝）

而大部分的人都會用先入為主的觀念，去看待和自己不相同的群體，就連康復之家的病友也不例外，林哲熹分享，「我第一天去的時候，他們有一起討論要不要讓我去，其中一個人說『我覺得他來很好啊，他就可以跟其他人說，我們不會亂打人』聽了真的很心酸。」

▲林哲熹（右）、曾沛慈劇中飾演姊弟。（圖／記者張一中攝）

林哲熹花了3個月時間為角色做功課，發現其實群體間是抱著怎樣的心態看待彼此並不是太重要，「重要的是我們都得跨出那一步去認識，才會消除本來的成見。」