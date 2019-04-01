吳慷仁《與惡》3分鐘「一鏡到底」演技狂飆　網讚：不愧是視帝

記者李欣容／台北報導

電視劇《我們與惡的距離》昨（31日）播出第3、4集，其中吳慷仁飾演的法扶律師，終於找到躲藏已久，加害者的母親謝瓊煖，兩人一邊推著肉粽車，一邊聊著殺人犯兒子的未來，長達3分40秒一鏡到底的對話，謝瓊煖直說，「我們第一次試戲就哭到不行。」

▲吳慷仁（左）在劇中苦勸躲藏已久的加害者母親謝瓊煖（右） 。（圖／公視提供）

導演林君陽在拍攝這場戲時，現場臨時要求希望用一鏡到底的拍攝方式，謝瓊煖在劇中因兒子犯下大錯，收押後拒絕與家人會面，當律師找上門來，卻只能推開他的幫助，「這是身為一個母親最大的心痛，因為做父母的連想關心兒子的一點機會都沒有」。

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▲吳慷仁替死刑犯辯護 。（圖／公視提供）

在這一鏡到底的鏡頭中，謝瓊煖向吳慷仁說道，「全天下沒有一個爸爸媽媽，要花個20年，去養一個殺人犯。」催淚台詞瞬間被推爆，網友更讚，「李媽媽這演技已經看不出來是演的了」、「看到謝瓊煖就知道要拿出衛生紙了」。

▲謝瓊煖（左）臉上爛瘡是特殊化妝。（圖／公視提供）

謝瓊煖也說，拍攝時她推的那台肉粽車很有重量，那條路又是上坡路，「慷仁在我旁邊要幫忙推，我們除了要顧表演情緒外，還要顧推車的動向，還要讓攝影師有位置跟拍，這場戲大概來來回回走了10次以上。」