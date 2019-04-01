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謝瓊煖爛瘡爬滿臉…被叫「殺人犯母親」釀職業傷害　

記者李欣容／綜合報導

公視《我們與惡的距離》昨（31日）播出3、4集，劇中吳慷仁飾演的法扶律師終於見到躲藏已久的加害者母親謝瓊煖，苦勸她不要放棄尋求兒子犯案真相。兩人長達3分40秒一鏡到底的推車對話，令網友連聲大讚這對「金鐘組合」的神演技。

▲▼法扶律師吳慷仁(左)苦勸躲藏已久的加害者母親謝瓊煖(右)不要放棄希望 。（圖／公視提供）

▲吳慷仁（左）和謝瓊煖（右）這段推車對採用一鏡到底拍攝方式。（圖／公視提供）

謝瓊煖演活劇中殺人犯的母親，為營造躲避世人的刻苦感，不僅在臉上畫了爛瘡的特殊妝，還刻意讓自己曬黑，拍攝時更素顏上陣，連保養品都沒擦，臉上曬出不少斑，她笑稱根本是「職業傷害」。

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▲▼法扶律師吳慷仁(左)苦勸躲藏已久的加害者母親謝瓊煖(右)不要放棄希望 。（圖／公視提供）

▲謝瓊煖不僅素顏演出，還在臉上做了爛瘡的特殊化妝。（圖／公視提供）

在這一鏡到底的鏡頭中，謝瓊煖對吳慷仁說，「全天下沒有一個爸爸媽媽，要花個二十年，去養一個殺人犯。」催淚台詞瞬間被推爆，兩人第一次試戲就哭到不行。謝瓊煖說，「這是身為一個母親最大的心痛，因為做父母的連想關心兒子的一點機會都沒有。」

謝瓊煖與劇中女兒陳妤，在播出後與唐綺陽合體開直播，陳妤表示，媽媽的氣場超強大，印象最深刻的是父母出面向社會大眾下跪道歉，「那時我帶著口罩在準備情緒，瓊煖姐一過來抱我，我一個措手不及，然後就不行了，不行了，眼淚要出來了。」謝瓊煖則說，其實這場戲是跟導演講好，她去抱女兒，果然一走過去，陳妤就立刻入戲了。

▲▼法扶律師吳慷仁(左)苦勸躲藏已久的加害者母親謝瓊煖(右)不要放棄希望 。（圖／公視提供）

▲賈靜雯勇敢走進兒子房間。（圖／公視提供）

而在第4集中賈靜雯終於釋放壓抑已久的情緒，勇敢的踏進兒子房間，賈靜雯曾表示：「我現在回想都覺得這場戲好可怕，演的時候我就已經很崩潰了，我真的很心疼喬安。」

▲▼法扶律師吳慷仁(左)苦勸躲藏已久的加害者母親謝瓊煖(右)不要放棄希望 。（圖／公視提供）

▲賈靜雯哭倒在溫昇豪懷中。（圖／公視提供）

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我們與惡的距離, 吳慷仁, 謝瓊煖, 賈靜雯

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