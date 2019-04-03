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林哲熹《與惡》太入戲　曾沛慈回憶初見面：以為他真的病了

記者李欣容／台北報導

曾沛慈和林哲熹在公視、CATCHPLAY、HBO Asia《我們與惡的距離》飾演姊弟應思悅、應思聰，最近一集中，林哲熹的思覺失調症開始發病，回想起兩人初次見面，曾沛慈竟說，「他讓我覺得非常像已經生病的人，一直碎碎念。」讓林哲熹趕緊解釋，是因為才剛從療養院實習結束，情緒還有點走不出來。

▲▼林哲熹、曾沛慈《我們與惡的距離》媒體聯訪茶敘。（圖／記者張一中攝）

▲林哲熹、曾沛慈在《我們與惡的距離》中飾演姊弟。（圖／記者張一中攝）

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《我》劇播出後獲得廣大網友迴響，曾沛慈和林哲熹合體接受媒體訪問，曾沛慈開頭第一句就說，「你們有看嗎，有沒有覺得他發病發得很好！」爆料第一次讀本時，林哲熹就給她一種生病的感覺，同場合還有飾演李大芝的陳妤，「她不笑的時候也是齁...很難親近欸！」

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▲▼曾沛慈《我們與惡的距離》媒體聯訪茶敘。（圖／記者張一中攝）

▲曾沛慈第一次跟林哲熹見面，笑說他真的一臉「很有事」的樣子。（圖／記者張一中攝）

除此之外，曾沛慈還說，在讀本結束後，某天林哲熹突然要約她聊聊，「我心想聊聊是什麼意思？但再見到他的時候，不誇張完全變一個人，就是一個很有魅力的正常大男孩。」

一旁林哲熹不好意思地解釋，「那天讀本覺得姊姊有點緊張，覺得好像要先聊一下，建立一些姊弟關係，如果我們是姊弟，應該會有10幾年的時間是一職在講話的。」

▲▼曾沛慈《我們與惡的距離》媒體聯訪茶敘。（圖／記者張一中攝）

▲曾沛慈談角色感觸深。（圖／記者張一中攝）

林哲熹為了角色準備期長達三個月，讀本當天剛好結束在療養院的實習，「我是腦波很弱的人，就會把自己調整成那個狀態，開拍前就陷進去，還是要出來一點客觀的看待角色。」

▲▼林哲熹《我們與惡的距離》媒體聯訪茶敘。（圖／記者張一中攝）

▲林哲熹雖然演生病的人，但在拍片現場，他是曾沛慈的精神支柱。（圖／記者張一中攝）

曾沛慈過去大多演出傻大姐類型，這回接到《我》劇邀約，跟製作公司聊了幾次，對方告訴她，「妳非常像應思悅」，反倒讓曾沛慈猶豫，是不是還要接演跟自己性格很接近的樂天派角色，但她告訴自己，即便是很像的角色，也要在不同作品中做出變化，而這部戲就連她小9歲的弟弟看了都拍手叫好，直說是台劇的希望。

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我們與惡的距離, 林哲熹, 曾沛慈, 陳妤

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