檢場《與惡》靈堂前腳軟跪地　網狂讚「演技hold住整集」

記者李欣容／綜合報導

賈靜雯、溫昇豪、吳慷仁主演電視劇《我們與惡的距離》昨（24日）首播引來高度討論，收視更進入當日節目排名前15名，劇中許多哭點，以檢場在靈堂前軟腳畫面最為震撼，更有網友直說，「檢場演技根本hold住整集。」

▲賈靜雯看了自己的演出，都覺得看起來很討厭。（圖／公視提供）

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《我們與惡的距離》首播當時在PTT和網路上引起熱烈討論，也榮登台灣Google熱門搜尋排行當日第一名，賈靜雯看完首播後，與星座大師唐綺陽合體開直播，她飾演的新聞台主管「宋喬安」霸氣凌人卻又不失情緒層次的實力派演技，贏得網友一片讚美聲，就連她自己看完都笑說，「我剛看自己在電視上的樣子，真的很討人厭耶！」

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▲左起陳妤、檢場、謝瓊媛一家人現身靈堂道歉 。（圖／公視提供）

前兩集出現好多個「淚崩點」，其中檢場與謝瓊煖飾演的加害者父母，鼓起勇氣到靈堂想跟受害家屬道歉，看到那麼多破碎的家庭，檢場頓時無力，軟腳跪地喊，「我沒辦法，我真的沒辦法，這麼多的人，我們要怎麼道歉，我們要怎麼賠償。」不少網友看了都跟著落淚，「眼淚就忍不住掉下來了」、「演得好讓人心酸QQ」。

▲▼吳慷仁在劇中飾演法扶律師，和周采詩是夫妻。（圖／公視提供）

主演之一的吳慷仁雖在馬來西亞工作，但他在播出前一刻都還苦找不到平台，意外發現電視有HBO亞洲直播，讓他直喊，「簡直是天上掉下來的禮物！」溫昇豪則說，「雖然身為劇中的演員，知道劇情發展，看完首播還是很震撼，總而言之非常開心看到這樣的成品。」