《與惡》李大芝爆紅…陳妤2年前得金鐘：沒人記得我

記者李欣容／台北報導

陳妤今（2日）出席Netflix《國際橋牌社》開鏡，她曾在2年前獲得金鐘最佳新人獎，許多人都認為她戲路順利，但其實曾有1年沒戲約，得獎後也沒多少人知道她是誰，直到近期《我們與惡的距離》才讓粉絲增加。

▲陳妤2年前拿金鐘新人。（圖／攝影中心）

陳妤在得獎之前曾有長達1年時間沒有戲約，頂多客串零星角色，內心焦慮，直到得獎後才感覺「原來我還在這圈子裡」。未料美夢不長久，她笑笑自嘲，「得獎後也沒有太多人知道我是誰。」反而是最近《我們與惡的距離》讓粉絲激增上千人。

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▲陳妤新戲飾演文字記者。（圖／馬克吐溫國際影像公司提供）

陳妤在新戲《國際橋牌社》中飾演文字記者，特別到報社實習，苦喊和《我》劇的電視台編輯角色差很多，有種功課重做的感覺。此外同劇演員還有夏靖庭，他飾演國民黨高官，對政治問題避而不談；吳定謙、廖苡喬則飾演海歸情侶，透露第一集就會有美式風格的「輔導級」劇情，相當令人期待。

▲廖苡喬（左）、吳定謙飾演情侶。（圖／馬克吐溫國際影像公司提供）

而該戲也因為題材敏感，製作人汪怡昕說，當初在找演員的時候被上百位一線演員打槍，大部分的人都擔心拍出來的角度會太偏頗，因而婉拒。汪怡昕透露本劇會有8季，預計拍攝6年，第1季在6月底殺青，演員會隨劇情發展更換。