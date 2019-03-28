獨家／被批硬唸台詞！　賈靜雯《與惡》女兒：想像爸爸死了

記者李欣容／專訪

「喬喬」于卉喬在《我們與惡的距離》中飾演賈靜雯和溫昇豪的女兒「劉天晴」，一出場就用超齡台詞吸住觀眾眼球，但有些人認為喬喬在第一集中表現太過生硬，于卉喬親自解惑，看完首集她只給自己80分。

▲▼于卉喬在《我們與惡的距離》飾演天晴 。（圖／翻攝自catchplay）

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于卉喬一出場，劈頭就問溫昇豪，「爸爸媽媽你們要離婚嗎？」成熟的語調和年紀形成強烈對比，對於角色設定，除了主要演員和導演間的討論外，于卉喬也給出自己的看法。

喬喬認為，「天晴這個角色，應該不會想要在別人面前哭，要哭也是自己一個人哭，她應該是很頑固、頑強，差不多要接近青春期的小女孩，不是那麼好說服，所以應該是很生氣質問『要不要離婚』，但是她不會哭。」

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溫昇豪也曾在訪問中提到，本來天晴的設定是楚楚可憐的，但經過和導演的討論後，決定讓她更穩重些，她的年齡和講出來的話有強烈反差，觀眾會更加心疼。

▲于卉喬不認為自己是超齡演出。（圖／記者張一中攝）

對于卉喬來說哭戲最難，有時候哭不出來，她會call out喬爸到現場，「爸爸會跟我說，『你就想像我車禍死掉了』，我就哭了，我個性滿愛哭的，碰到那個點我就可以哭。」雖然喬喬才11歲，但她有著孩子看待事情最直接的情緒，那種無能為力的感受，她比任何人都懂。

對於觀眾說她台詞生硬，于卉喬在接受訪問時也提到，因為人生經歷的不足，還無法明白該怎麼用表情詮釋內心戲，「我第一集就比較多是冷淡的戲，我就發現我自己好像沒有演得很好，還有再進步的空間。」無論如何，于卉喬的表現頗具大將之風，絕對是童星中數一數二出色的演員。

▲▼于卉喬的演技受到討論。（圖／翻攝自catchplay）