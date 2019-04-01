獨家／賈靜雯被女兒吼「為何不死掉算了」！　《與惡》喬喬演完噴淚：很自責

記者李欣容／專訪

電視劇《我們與惡的距離》播出後好評如潮，其中飾演賈靜雯女兒的「喬喬」于卉喬受到高度討論，不少觀眾心疼她要在哥哥意外死亡，父母失和中求生存。近一集中，她叛逆對賈靜雯喊「妳為什麼不跟劉天彥一起死掉算了」更讓人倒抽一口氣。于卉喬接受《ETtoday》專訪時說道，當時她吼完崩潰大哭，隔天去學校還陷在情緒裡，嚇壞同學。

▲于卉喬和賈靜雯二度合作。（圖／記者張一中攝）

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平時在片場，喬喬除了靠自己吸收劇本外，賈靜雯是她的一大幫手，兩人6年前曾合作微電影《愛不走，愛不放手》，講起「靜雯媽媽」，于卉喬露出小女孩般的依賴感，「我不知道平常大人對小孩的感覺是什麼，但是賈靜雯不會把我當成小朋友，她把我當作一般的人（溝通），好像我跟她同年一樣。」

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▲于卉喬對角色很有想法。（圖／記者張一中攝）

想起那天她對賈靜雯大吼，「為什麼不跟劉天彥一起死掉算了！」于卉喬縮了縮肩膀，臉頰泛著羞怯的紅暈，有些難為情，「我看了劇本都覺得，天啊！這個年紀大概沒什麼人敢說吧，天晴這個角色滿大膽的，我說完之後就崩潰大哭，那段我也覺得說...有點陷在那個角色裡，滿自責，隔天我還是心情有點不好，他們（同學）就有點緊張。」

于卉喬雖然才11歲，但她的言談有條不紊，對自己要求很高，她並不覺得自己在劇中表現超齡，且還是個超完美主義者，「自己在演都不會有感覺，像是別人說我表現好，我都納悶有嗎？」

▲于卉喬把演戲當抒發情緒的管道。（圖／記者張一中攝）

問她對自己哪邊不滿意？她認真分析，「比較平靜的戲，我沒有那麼懂得要怎麼用臉部表情去傳達，反而激烈爭吵的戲就比較能放出來。」

喬喬突然說起在學校被同學惡整的故事，「我知道他們不是故意欺負我，但就是會整我，我不會大聲罵回去，覺得那樣不太好，所以我會在演生氣的戲一次爆發出來，演完滿舒服的。」而她所謂的整人遊戲，就是小男生把假蜘蛛黏在她的頭髮上，幽默可愛。

▲于卉喬喜歡現在邊上學邊演戲的生活。（圖／記者張一中攝）

于卉喬外型甜甜的，卻總是演可憐的角色，她說自己又黑又瘦，可憐的角色找上她一點也不意外，問她會不會怕久而久之被這些角色潛移默化，影響心情和個性發展？

她搖搖頭說，「爸爸會跟我說，拍戲演的是劇裡的角色，跟現實生活中個性是不是一樣，要區分開來，如果現實是樂天，角色是悲觀，要區分不要永遠陷在角色裡。」