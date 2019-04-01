ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

獨家／賈靜雯被女兒吼「為何不死掉算了」！　《與惡》喬喬演完噴淚：很自責

記者李欣容／專訪

電視劇《我們與惡的距離》播出後好評如潮，其中飾演賈靜雯女兒的「喬喬」于卉喬受到高度討論，不少觀眾心疼她要在哥哥意外死亡，父母失和中求生存。近一集中，她叛逆對賈靜雯喊「妳為什麼不跟劉天彥一起死掉算了」更讓人倒抽一口氣。于卉喬接受《ETtoday》專訪時說道，當時她吼完崩潰大哭，隔天去學校還陷在情緒裡，嚇壞同學。

▲▼《我們與惡的距離》于卉喬 專訪。（圖／記者張一中攝）

▲于卉喬和賈靜雯二度合作。（圖／記者張一中攝）

請繼續往下閱讀...

平時在片場，喬喬除了靠自己吸收劇本外，賈靜雯是她的一大幫手，兩人6年前曾合作微電影《愛不走，愛不放手》，講起「靜雯媽媽」，于卉喬露出小女孩般的依賴感，「我不知道平常大人對小孩的感覺是什麼，但是賈靜雯不會把我當成小朋友，她把我當作一般的人（溝通），好像我跟她同年一樣。」

►看更多《我們與惡的距離》相關新聞

▲▼《我們與惡的距離》于卉喬 專訪。（圖／記者張一中攝）

▲于卉喬對角色很有想法。（圖／記者張一中攝）

想起那天她對賈靜雯大吼，「為什麼不跟劉天彥一起死掉算了！」于卉喬縮了縮肩膀，臉頰泛著羞怯的紅暈，有些難為情，「我看了劇本都覺得，天啊！這個年紀大概沒什麼人敢說吧，天晴這個角色滿大膽的，我說完之後就崩潰大哭，那段我也覺得說...有點陷在那個角色裡，滿自責，隔天我還是心情有點不好，他們（同學）就有點緊張。」

于卉喬雖然才11歲，但她的言談有條不紊，對自己要求很高，她並不覺得自己在劇中表現超齡，且還是個超完美主義者，「自己在演都不會有感覺，像是別人說我表現好，我都納悶有嗎？」

▲▼《我們與惡的距離》于卉喬 專訪。（圖／記者張一中攝）

▲于卉喬把演戲當抒發情緒的管道。（圖／記者張一中攝）

問她對自己哪邊不滿意？她認真分析，「比較平靜的戲，我沒有那麼懂得要怎麼用臉部表情去傳達，反而激烈爭吵的戲就比較能放出來。」

喬喬突然說起在學校被同學惡整的故事，「我知道他們不是故意欺負我，但就是會整我，我不會大聲罵回去，覺得那樣不太好，所以我會在演生氣的戲一次爆發出來，演完滿舒服的。」而她所謂的整人遊戲，就是小男生把假蜘蛛黏在她的頭髮上，幽默可愛。

▲▼《我們與惡的距離》于卉喬 專訪。（圖／記者張一中攝）

▲于卉喬喜歡現在邊上學邊演戲的生活。（圖／記者張一中攝）

于卉喬外型甜甜的，卻總是演可憐的角色，她說自己又黑又瘦，可憐的角色找上她一點也不意外，問她會不會怕久而久之被這些角色潛移默化，影響心情和個性發展？

她搖搖頭說，「爸爸會跟我說，拍戲演的是劇裡的角色，跟現實生活中個性是不是一樣，要區分開來，如果現實是樂天，角色是悲觀，要區分不要永遠陷在角色裡。」

林宥嘉剪妹妹頭開唱好萌　幫「佛地魔」坤坤寫歌粉絲好意外

推薦閱讀

圖多！Apple越南生日趴解放「姊妹比基尼」　瑤瑤渾圓F罩杯被看光

圖多！Apple越南生日趴解放「姊妹比基尼」　瑤瑤渾圓F罩杯被看光

哲哲突「宣布結婚」認了秘密交往2年！　球球PO婚禮照：是真的

哲哲突「宣布結婚」認了秘密交往2年！　球球PO婚禮照：是真的

獨／小S女兒Elly「啦啦隊之星」奪冠！　走下台哭了：謝謝媽媽支持我

獨／小S女兒Elly「啦啦隊之星」奪冠！　走下台哭了：謝謝媽媽支持我

《小飛象》原型超悲傷！　親眼見媽媽被槍殺「死後肚內全硬幣」

《小飛象》原型超悲傷！　親眼見媽媽被槍殺「死後肚內全硬幣」

黃鐙輝結婚10年都不知道！　「萁媽真實身分」曝光：他要小心了

黃鐙輝結婚10年都不知道！　「萁媽真實身分」曝光：他要小心了

金鍾國開唱⋯劉在錫台下「扯嗓唱超大聲」　李光洙全程尷尬

金鍾國開唱⋯劉在錫台下「扯嗓唱超大聲」　李光洙全程尷尬

野生「天王級男星」現身逛誠品書店！　PO照爽喊：沒人，真蘇湖

野生「天王級男星」現身逛誠品書店！　PO照爽喊：沒人，真蘇湖

網激動PO網「台中高鐵巧遇女神」！　釣出本尊說話了

網激動PO網「台中高鐵巧遇女神」！　釣出本尊說話了

新人搶鏡MAMAMOO被罵翻！　網推「會躲鏡頭的偶像」讚爆：難怪會紅

新人搶鏡MAMAMOO被罵翻！　網推「會躲鏡頭的偶像」讚爆：難怪會紅

重考1年拼上國立醫學院！　男星閃電宣布退學…原因網傻眼

重考1年拼上國立醫學院！　男星閃電宣布退學…原因網傻眼

雷／女兒怒吼：妳為何不一起死！賈靜雯《與惡》爆炸淚崩飆演技

雷／女兒怒吼：妳為何不一起死！賈靜雯《與惡》爆炸淚崩飆演技

狄鶯「低胸短裙」首重返舞台！　「兒子救回來了」讚孫安佐：比我紅

狄鶯「低胸短裙」首重返舞台！　「兒子救回來了」讚孫安佐：比我紅

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

圖多！Apple越南生日趴解放「姊妹比基尼」　瑤瑤渾圓F罩杯被看光

哲哲突「宣布結婚」認了秘密交往2年！　球球PO婚禮照：是真的

獨／小S女兒Elly「啦啦隊之星」奪冠！　走下台哭了：謝謝媽媽支持我

《小飛象》原型超悲傷！　親眼見媽媽被槍殺「死後肚內全硬幣」

黃鐙輝結婚10年都不知道！　「萁媽真實身分」曝光：他要小心了

金鍾國開唱⋯劉在錫台下「扯嗓唱超大聲」　李光洙全程尷尬

野生「天王級男星」現身逛誠品書店！　PO照爽喊：沒人，真蘇湖

網激動PO網「台中高鐵巧遇女神」！　釣出本尊說話了

新人搶鏡MAMAMOO被罵翻！　網推「會躲鏡頭的偶像」讚爆：難怪會紅

重考1年拼上國立醫學院！　男星閃電宣布退學…原因網傻眼

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

于卉喬, 天晴, 我們與惡的距離, 溫昇豪, 賈靜雯

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 獨家／賈靜雯被女兒吼「為何不死掉算了」！　《與惡》喬喬演完噴淚：很自責
  2. 唐綺陽運勢／雙子「感情破裂危機」！　白羊小心荷包大失血
  3. 張國榮逝世16周年／唐鶴德深夜翻出合照：過去多少快樂記憶　哥迷哭暈
  4. 圖多！Apple越南生日趴解放「姊妹比基尼」　瑤瑤渾圓F罩杯被看光
  5. 重考1年拼上國立醫學院！　男星閃電宣布退學…原因網傻眼
  6. 川青藏2000公里拍攝！《阿拉姜色》導演松太加：神明有保佑
  7. 風田飆罵完閃人！　女團嚇哭站原地⋯看到「5個字」超錯愕
  8. 雷／女兒怒吼：妳為何不一起死！賈靜雯《與惡》爆炸淚崩飆演技
  9. 野生「天王級男星」現身逛誠品書店！　PO照爽喊：沒人，真蘇湖
  10. 《還珠3》8年秦嵐、古巨基合體！　網急cue小燕子：知畫五阿哥牽手了

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366