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瑤瑤秘密交往「南韓綜藝咖」1年半戀情曝光！　飛首爾見公婆

圖文／鏡週刊

前「黑澀會美眉」成員、今年32歲的瑤瑤（黃喬歆）最近談起了異國戀，而且對象是韓國《2分之一強》等綜藝節目的綜藝咖李振遠，2人愛的足跡踏遍首爾、台中、越南等地，還有家人、朋友隨行助攻，李振遠暱稱瑤瑤是「豬八戒比比」，據悉2人其實已經低調祕戀1年半。

瑤瑤最近祕戀韓國綜藝明星李振遠，據悉她跟李振遠去年初就已經看對眼，在男方強力追求下打開心房，但2人身影都是出現在綜藝咖聚會大合照裡，包夾著瑤瑤的姊姊Apple、ㄚ頭等人，一票朋友成了最好的煙霧彈。但男方會在IG上不避嫌貼出2人親密合照，反而是瑤瑤仍刻意以大合照魚目混珠。

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日前2人與朋友到越南旅遊，瑤瑤照例在她個人網站中放入大合照，不然就是姐妹照、或是穿著比基尼戲水的獨照，但同樣的戲水場景，李振遠就在自己IG的限時動態大方跟瑤瑤同框。

李振遠（左）貼出他與瑤瑤旅遊的合照，暱稱她是「豬八戒比比」，感情如膠似漆。（翻攝自李振遠IG）

2月時瑤瑤（右）與李振遠遊首爾，李振遠摟著女友入鏡，毫不避諱戀情見光死。

　

牽手拍照　IG露餡

雖然瑤瑤刻意保持低調，李振遠卻已經在自己的IG中流露熱戀她許久，早在去年初就放上他跟Apple、瑤瑤姊妹吃韓國燒肉的影片，不只愛女友、連家人都受惠，從此李振遠不時po出2人的約會照、穿著韓服在首爾知名景點景福宮手牽手拍照，只是追蹤李振遠IG的人數不多，才讓戀情沒因此曝光。

瑤瑤（前）與李振遠（後右）韓國行見了男方爸媽、弟弟，家族照認證瑤瑤未來媳婦位置。

今年2月時小倆口又到韓國旅遊，李振遠發文寫下「和家人還有豬八戒比比開開心心的爬山」，曝光了對女友的暱稱，也透露已經將她介紹給父母家人認識，瑤瑤跟李振遠一家人的合照笑得開心，似乎好事已經不遠。

《我愛黑澀會》節目出身的姊妹檔Apple（右）、瑤瑤，因為身材火辣又直言，是頗受歡迎的綜藝咖。（東方IC）

而其實李振遠也早早為2人戀情留下伏筆，去年4月上直播節目《韓國阿拉唷》時，暢談中韓情侶交往的差異，他自曝女明星中欣賞Apple跟瑤瑤姊妹 、因為姊妹倆個性都很直接，時間往回推算，當時就已經跟瑤瑤在交往。

李振遠是綜藝節目《2分之一強》的班底之一，也曾在台灣念大學。（翻攝自八大電視）

擁有F奶的瑤瑤，因大剌剌的性格加上火辣身材，受到不少綜藝節目歡迎，去年8月她曾在節目中透露被交往3年的前男友酸：「弄來弄去還是那個瑤瑤。」並指稱是她死纏爛打才無法分手，前男友還說要她剪短髮，是因為像自己的前女友還在身邊一樣，讓瑤瑤極為崩潰。但其實她在節目說出自己心酸遭遇時，已經跟李振遠穩定交往了。


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鏡週刊, 瑤瑤, 2分之一強, , 李振遠

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