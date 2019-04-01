小玉宣布分手！　和笑笑「真的搬家了」親揭交往4天背後真相

記者劉宜庭／綜合報導

小玉認愛第4天閃電宣布分手！他3月29日曬出與笑笑合照公開戀情，隔天更在影片中十指緊扣、親吻放閃，讓不少網友信以為真，沒想到，他隔月1日便閃電宣告「分手」，坦言這一切全都是愚人節的玩笑，讓眾人錯愕不已。

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▲小玉3月29日發文透露跟笑笑「從家人變情人」。（圖／翻攝自小玉Instagram）

▲小玉日前在鏡頭前親笑笑。（圖／翻攝自YouTube／小玉）

在4月1日曝光的影片中，小玉一開始還繼續演戲，假裝和笑笑分手後還試圖挽回，家中物品也全都搬空，最後，2人才在鏡頭前戳穿「交往真相」：「愚人節快樂！」他笑說，這次已經把玩笑設計得破綻百出，卻發現仍有許多人上當，同時也有大票粉絲送上祝福，為此一連3次道歉：「我真的很對不起大家！」

▲小玉1日宣布「分手」，一切全是愚人節玩笑。（圖／翻攝自YouTube／小玉）

笑笑則開玩笑說，「你就只會玩我的感情而已！」至於房子為何全清空？小玉則坦言，2人是真的要搬家，原因是他罹患憂鬱症，醫生建議他轉換新環境，不要一直悶在同個地方，加上房子租約剛好到期，才會決定搬家。

小玉強調，這次愚人節玩笑「好玩就好」，希望大家不要太在意，不過，他也沒把話說死，「如果呢，我們真的在一起或是怎樣，也不知道啊，說不定我們現在是友達以上、戀人未滿，你們也猜不到啊。」話雖如此，一旁的笑笑聽完後卻頻頻搖頭，似乎果斷地斷絕2人交往可能性。

▲小玉道歉。（圖／翻攝自YouTube／小玉）

真相曝光後，不少網友傻眼驚呼，「笑笑的吻太犧牲了」、「那最後的吻呢」，同時也有許多粉絲表示早就猜到，「還好沒被騙，因為上一部覺得有點假」、「不意外啦，因為打飛野牛真的太假」、「到底有誰會被騙到，交往理由超瞎的」，在網路上掀起熱烈討論。