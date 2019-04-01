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《RM》Gary 1歲兒「暴風抽高」！　走路直逼爸腰…網驚：長這麼大了

記者劉宜庭／綜合報導

南韓嘻哈歌手Gary曾是綜藝《Running Man》一員，自退出節目後，於2017年閃婚生子，如今兒子大約1歲多，他近來難得曬出父子合照，牽著愛子一步步爬著樓梯，溫馨畫面融化眾人，也讓不少人驚呼「孩子已經長那麼大了！」

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▲Gary兒子奶音會叫爸爸！曬出會動小娃「新團名」萌翻網友。（圖／翻攝自微博／姜gary_狗哥8888）

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▲Gary當爸後首度曬出父子合照。（圖／翻攝自Gary IG）

▲Gary當爸後，生活重心放在育兒及音樂上。（圖／翻攝自Gary微博、IG）

照片中，Gary牽著年約1歲的兒子，在階梯上手牽著手，慢慢地陪著孩子一步步向上爬，父子倆同樣穿著紅色上衣、牛仔褲，雖然並未曝光愛子正面照、僅露出背影，畫面仍融化大票網友。

此外，不少粉絲也驚覺，Gary兒子年僅1歲，身高已經逼近爸爸的腰，紛紛留言感嘆，「娃娃都這麼大囉」、「小朋友好快長大了呀」、「太可愛了」，在網路上意外引發一陣熱議。

▲《RM》Gary 1歲兒「暴風抽高」！。（圖／翻攝自Gary IG）

▲Gary曬出父子合照。（圖／翻攝自Gary微博、IG）

事實上，自從升格成為人夫、人父後，Gary在螢光幕前露臉的次數驟降，神祕主義的他，消息也變得稀少，日前受訪聊及私下生活，他則坦言目前育兒佔70％、作曲佔30％，「其實我原本以為有了孩子還能專心做音樂，但要並行真的不容易呢！」

然而，話雖如此，Gary當時受訪時，臉上全是幸福笑容，且先前某天轉頭望向兒子時，腦海中更是浮現了一個想法：「不管這世界發生什麼事，只要在這孩子和老婆的身邊，就沒什麼好怕。」一番話也流露出對於家庭重視。

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Gary, Running Man, RM

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