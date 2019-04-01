圖多！Apple越南生日趴解放「姊妹比基尼」　瑤瑤渾圓F罩杯被看光

記者劉宜庭／綜合報導

Apple（黃暐婷）從《我愛黑澀會》出道，活潑率直形象深入人心，日前為了歡慶35歲生日，和瑤瑤（黃喬歆）、小優（游振宜）等好友們，一起飛往越南旅遊，除了開生日趴切蛋糕，期間也和妹妹解放「姊妹比基尼」，大方展露火辣好身材，讓不少網友看了鼻血直流、紛紛狂喊太犯規啦！

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▲Apple（右）同框妹妹瑤瑤。（圖／翻攝自Apple臉書）

Apple飛越南度假期間，陸續透過社群網站分享旅遊心得，以及一系列玩水照，31日除了曬出泳裝辣照，同時更解放「姊妹比基尼」，和瑤瑤穿著類似款式的泳裝入鏡，展現性感身材，以及傲人雙峰弧線，面對妹妹挺著渾圓F罩杯亮相，她也忍不住驚嘆：「妹妹的身材依然逼死人！」

▲Apple曬出一系列「姊妹比基尼」辣照。（圖／翻攝自Apple臉書）



事實上，這次一行人到越南旅遊，是為了幫Apple慶生，除了在民宿開趴切蛋糕，日前特地到仙泉主題公園，也是為滿足她的願望。而該座樂園裡設計獨特，像是魚嘴巴當出口的滑水道，以及各種跟佛祖、動物有關的遊樂設施，別出心裁的規劃，讓仙泉樂園被票選為世界知名12大主題樂園之一，更有「瘋狂迪士尼」之稱。

▲一行人遠赴越南旅遊，就是為了幫Apple慶生。（圖／翻攝自Apple臉書）

▲小優、瑤瑤日前在仙泉主題公園打卡。（圖／翻攝自小優、瑤瑤IG）