劉詩詩再一個月要生了　吳奇隆先抱娃「實習當保姆」

記者林奕如／台北報導

吳奇隆許久沒在銀光幕前露面，為八大《月嫂先生》現身訪問，為戲見習當保姆，而老婆劉詩詩預產期就在5月，自己實際上是否也能勝任照顧小孩的工作？他忍不住大笑，「我只能盡力。照顧小朋友確實是要需要花很多時間跟精神，不是哭了就給他奶嘴，沒那麼簡單，我會儘量學習。」

▲吳奇隆《月嫂先生》實習當保姆。（圖／八大提供）

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吳奇隆戲中原本是嬰幼兒心理學家，為了幫助單親媽媽李小冉，當起月嫂（保姆）， 吳奇隆談到接拍這檔戲因為題材新鮮，「大家對月嫂的概念都是女孩子，但現在有很多男性也從事這方面的工作。」表示戲中有很多人性面，跟有趣的部份。被問到演出最大的心得是什麼？他沈思了一下，表示「對照顧嬰幼兒事情有比較深的體會。」

他說，以前覺得沒有多難，小朋友肚子餓就沖奶粉、換換尿布就這麼簡單，直到拍了之後，發現其實不簡單，「小孩哭要知道為什麼哭？是心情不好？還是要抱抱？」過程中讓他有得到些啟發。

▲吳奇隆拍戲痛苦地方在背台詞。（圖／八大提供）

戲裡場景包括專門的月子中心、醫院產房，還有跟小朋友拍戲最大問題是因為要現場收音，很多時候控制不住，吳奇隆說，有時要他們笑卻哭了，要他們睡但高興的手舞足蹈，因此就必須等待。

但最令他痛苦的反而是背台詞，吳奇隆說，像是3頁的對白，光是他的部份就要講到2頁半，尤其飾演的角色是學者，有很多長串的專有名詞、學術用語，要很精準不能講錯，「這種劇本最難背！」每次拍完戲，要花很長的時間在家裡背對白，回想起來真的是最痛苦的過程。