孟耿如哭紅眼哽咽：希望弟快樂！黃子佼雙手合十難過不語

記者林奕如／台北報導

孟耿如親弟弟孟耿德輕生過世，1日在台北第二殯儀館以告別音樂會方式舉行，孟耿如一臉憔悴戴黑口罩，中午12點跟著法師手持招魂幡進入會場，追思會上，她一開口就哽咽，表示事情發生後，有很多人自責沒有幫到弟弟，但不要這樣想，現在只希望他快樂。

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▲孟耿如弟弟今舉辦告別式。（圖／記者李毓康攝）

追思會上，孟爸爸致詞表示：「你現在快樂嗎？相信現在你很快樂，我這幾天看到的你都很安詳，不需要牽掛放心飛翔，你提早的出發，希望下輩子我們也能永遠在一起，你愛的孟家人永遠愛你，也感謝所有朋友，尤其這一兩年他痛苦的時候一路陪伴，希望大家好好珍惜自己生命，好好活下去。」孟大姐則表示，希望大家帶著祝福，好好送他走。

▲黃子佼離開時雙手合十。（圖／記者李毓康攝）

▲王彩樺離場時哭腫雙眼，右為瞿友寧導演。（圖／記者李毓康攝）

現場除播放孟耿如和姊姊親手剪輯的孟弟弟影片外，還有放弟弟喜歡的搖滾音樂，也準備可樂、啤酒給到場親友，司儀邀大家一起敬耿德一杯，希望沖淡悲傷氣氛。孟耿如好友莫允雯、程予希、黃健瑋、李運慶、瞿友寧導演、王彩樺等人到場致哀，王彩樺離開時哭紅雙眼。

▲孟耿如好友莫允雯。（圖／記者李毓康攝）

孟耿如追思會上哭紅眼，頻頻拭淚，男友黃子佼準時下午1點快步抵達會場，離去後雙手合十，不接受任何訪問。事後表示：「謝謝關心，氣氛有感動也有感傷，最後都化為祝福，願逝者安息，生者安穩。」

▲李運慶到場致哀。（圖／記者李毓康攝）

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