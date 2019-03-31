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連俞涵一人去醫院開刀血管瘤　半身麻醉聽他歌暖了心

記者林奕如／台北報導

連俞涵這次拍攝好友謝震廷新MV《最想到達的地方》，在劇中飾演陪伴他的憂鬱症女友，但她表示，謝震廷的歌也療癒自己，因為有一次她忙到一個人去醫院開血管瘤，半身麻醉之下，醫生為了讓她心情放鬆，轉到電台聽歌，正好在播謝震廷《燈光》，聽到熟悉的歌曲，讓她感到好溫暖。

▲《想到達的地方》MV組合搭檔；左起連俞涵，謝震廷，呂名堯。（圖／8ID提供）

▲連俞涵拍攝謝震廷MV。（圖／8ID提供）

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謝震廷認識連俞涵時，在《超級星光大道》走紅，但龐大的壓力，讓他苦不堪言，常找連俞涵在公園翹翹板上，邊玩邊聊天。每次聊完天，就會充滿能量，謝震廷笑說：「俞涵好像大自然來的精靈，專門發放正能量，每跟她聊聊，煩惱就少一點。」他坦承自已有憂鬱症，這次用過來人的身分，想告訴憂鬱症患者：「如果累了，就好好休息一下，不論處在怎樣的困境中，請一定要記得：『無懼並不是真的不害怕，是即使害怕仍勇敢前往，直到最想到達的地方。』」

▲《想到達的地方》MV組合搭檔；左起連俞涵，謝震廷，呂名堯。（圖／8ID提供）

▲《想到達的地方》MV組合搭檔；左起連俞涵、謝震廷、導演呂名堯。（圖／8ID提供）

謝震廷稱讚連俞涵：「俞涵有種充滿大自然療癒人心的力量，有她的陪伴，幸福又幸運！」連俞涵不好意思說：「精靈這個稱呼好可愛耶，很喜歡這個新稱號，但其實我們能量是互補啦，因為每次聽謝震廷創作，都很享受，拍完MV更有種被療癒的感覺。」

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連俞涵, 謝震廷, 最想到達的地方

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