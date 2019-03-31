ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《惹上冷殿下2》側拍照流出！二皇子惹網友暴動：太仙了

記者林奕如／台北報導

陳柏融在電影《一吻定情》中飾演「阿金」，癡情又萌帥超亮眼，他也因此人氣大漲，戲劇邀約已排至下半年。陳柏融在寧波象山拍攝《惹不起的殿下大人》（《惹上冷殿下2》）已3個多月，他不時會在IG、微博等社群媒體上分享工作日常，其中一張側拍照，惹網友騷動：「太仙了吧！」

▲陳柏融《惹不起的殿下大人》（《惹上冷殿下2》）。（圖／周子娛樂提供）

▲陳柏融工作側拍照，引起網友暴動。（圖／周子娛樂提供）

陳柏融在戲中飾演的角色「涂思成」，是皇宮裡的二皇子，他為了更大的權力處心積慮，千方百計想要鬥垮三皇弟（唐曉天 飾）演陳柏融表示鍾青導演都會適時導正演員的表演，就連前期的武術訓練老師們也特別細膩。

請繼續往下閱讀...

他古裝扮相英氣逼人，精緻的V字臉，在側面看更為凸顯，不少粉絲熱烈留言：「服裝精緻，臉更精緻」、「長的這麼完美帥氣的男生古代有嗎」、「神仙顏」、「這雕塑般的臉」「太好看了吧，好有氣質」、「阿金你也太帥了。」

▲陳柏融《惹不起的殿下大人》（《惹上冷殿下2》）。（圖／周子娛樂提供）

▲陳柏融古裝扮相迷倒粉絲。（圖／周子娛樂提供）

因為拍戲經常要在外地待上好幾個月，對陳柏融而言已經很習慣，下戲大部分時間他喜歡當回宅男，在房間看劇本、看書、看電影、偶爾打遊戲。雖然生活簡單，卻有一樣東西是不能沒有的，就是他的行李一定會打包瑜珈墊，他笑說每天拉筋或做瑜珈對他而言很重要，至於長期在外地會不會想家，他則灑脫表示：「我沒有鄉愁的問題，現在科技發達，視訊很方便，專心工作就行。」

主子剃完毛照鏡子...崩潰站直 轉頭怒瞪奴才「嚇到吃手手」

推薦閱讀

連俞涵人生最胖46公斤　拍《一把青》被嫌「臉溢出螢幕」

連俞涵人生最胖46公斤　拍《一把青》被嫌「臉溢出螢幕」

殺兒犯爸媽下跪說對不起！溫昇豪演《與惡》哽咽：我不是上帝

殺兒犯爸媽下跪說對不起！溫昇豪演《與惡》哽咽：我不是上帝

《一千個晚安》齊柏林導演空拍畫面　網友起雞皮：台灣好美

《一千個晚安》齊柏林導演空拍畫面　網友起雞皮：台灣好美

小鮮肉穿女裝露四角褲了！陳妤調情怕刺到「重要部位」

小鮮肉穿女裝露四角褲了！陳妤調情怕刺到「重要部位」

未婚生女淡定「藏屍塞冰箱」！小薰掙扎：很崩潰一場戲

未婚生女淡定「藏屍塞冰箱」！小薰掙扎：很崩潰一場戲

雷／《一千個晚安》首播他領便當！阿西一開口網友全噴淚

雷／《一千個晚安》首播他領便當！阿西一開口網友全噴淚

新郎柯有倫好人緣！香港婚宴「大咖賓客們」坐地上

新郎柯有倫好人緣！香港婚宴「大咖賓客們」坐地上

《與惡》口碑狂炸PTT！公視特開時段「週六重播」

《與惡》口碑狂炸PTT！公視特開時段「週六重播」

張庭瑚雙吻魏蔓、王淨大飽口福　《愛情白皮書》被封高顏值台劇

張庭瑚雙吻魏蔓、王淨大飽口福　《愛情白皮書》被封高顏值台劇

李國毅拍靈異劇感悟生死　悼孟耿如親弟：逝者安息　

李國毅拍靈異劇感悟生死　悼孟耿如親弟：逝者安息　

《炮仔聲》王宇婕穩交7年男友首曝光！　放工「惡女退駕」約會照閃爆

《炮仔聲》王宇婕穩交7年男友首曝光！　放工「惡女退駕」約會照閃爆

小玉、笑笑接吻了！　首曝「交往關鍵」緊抱女友：我真的很幸福

小玉、笑笑接吻了！　首曝「交往關鍵」緊抱女友：我真的很幸福

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

《炮仔聲》王宇婕穩交7年男友首曝光！　放工「惡女退駕」約會照閃爆

小玉、笑笑接吻了！　首曝「交往關鍵」緊抱女友：我真的很幸福

梧桐妹回台灣了！　賈靜雯接機PO照狂喜：終於抱到她

17年前來台沒名又沒錢…吳宗憲收留！　懷秋謝恩4前輩「一輩子憲憲家族」

剛求婚女神郭碧婷！　向佐突「刪文+點讚辣妹照」網傻眼

新人搶鏡MAMAMOO被罵翻！　網推「會躲鏡頭的偶像」讚爆：難怪會紅

宋慧喬曬旅行照「小三也入鏡」　2張照片打臉謠言護閨蜜

快訊／孟耿如首發聲！　親PO「弟弟視角」：我知道你會陪我走完

警方抓到了！鄭俊英、勝利共有7人犯罪　性愛片群組多達23個

蕭敬騰生日趴「7大咖藝人」全到！　小禎同框賈靜雯…相似度99%網看傻

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

陳柏融, 一吻定情, 阿金

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 蜘蛛人火燒屁股！　一秒彈起…被攝影師出賣「拍攝真相」
  2. 《惹上冷殿下2》側拍照流出！二皇子惹網友暴動：太仙了
  3. 黑人一天一城市「陪飛翔校外教學」　范范揭真相…帥爸形象一秒毀！
  4. 專訪／黃小柔10段戀愛「遇渣男」　撞見前任超強氣場「一句話」完勝
  5. 17年前來台沒名又沒錢…吳宗憲收留！　懷秋謝恩4前輩「一輩子憲憲家族」
  6. 蕭敬騰生日趴「7大咖藝人」全到！　小禎同框賈靜雯…相似度99%網看傻
  7. I.O.I叫前輩、gu9udan當空氣　金世正爆「後輩大小眼」：人氣不是一切啊！
  8. 范丞丞參加《青春有你》決賽！　親口宣布「4月新計畫」粉絲全瘋了
  9. 宋慧喬曬旅行照「小三也入鏡」　2張照片打臉謠言護閨蜜
  10. 梧桐妹回台灣了！　賈靜雯接機PO照狂喜：終於抱到她

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366