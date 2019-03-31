《惹上冷殿下2》側拍照流出！二皇子惹網友暴動：太仙了

記者林奕如／台北報導

陳柏融在電影《一吻定情》中飾演「阿金」，癡情又萌帥超亮眼，他也因此人氣大漲，戲劇邀約已排至下半年。陳柏融在寧波象山拍攝《惹不起的殿下大人》（《惹上冷殿下2》）已3個多月，他不時會在IG、微博等社群媒體上分享工作日常，其中一張側拍照，惹網友騷動：「太仙了吧！」

▲陳柏融工作側拍照，引起網友暴動。（圖／周子娛樂提供）

陳柏融在戲中飾演的角色「涂思成」，是皇宮裡的二皇子，他為了更大的權力處心積慮，千方百計想要鬥垮三皇弟（唐曉天 飾）演陳柏融表示鍾青導演都會適時導正演員的表演，就連前期的武術訓練老師們也特別細膩。

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他古裝扮相英氣逼人，精緻的V字臉，在側面看更為凸顯，不少粉絲熱烈留言：「服裝精緻，臉更精緻」、「長的這麼完美帥氣的男生古代有嗎」、「神仙顏」、「這雕塑般的臉」「太好看了吧，好有氣質」、「阿金你也太帥了。」

▲陳柏融古裝扮相迷倒粉絲。（圖／周子娛樂提供）

因為拍戲經常要在外地待上好幾個月，對陳柏融而言已經很習慣，下戲大部分時間他喜歡當回宅男，在房間看劇本、看書、看電影、偶爾打遊戲。雖然生活簡單，卻有一樣東西是不能沒有的，就是他的行李一定會打包瑜珈墊，他笑說每天拉筋或做瑜珈對他而言很重要，至於長期在外地會不會想家，他則灑脫表示：「我沒有鄉愁的問題，現在科技發達，視訊很方便，專心工作就行。」