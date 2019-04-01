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孟耿如憔悴戴黑口罩現身　悲送最愛親弟最後一程

記者林奕如／台北報導

孟耿如23歲親弟弟輕生驟逝，今在台北第二殯儀館舉行告別式，上面寫明「孟耿德告別音樂會」，孟耿如身穿黑大衣外套，神情十分憔悴，素顏戴上黑口罩，忙著打點一切。曾和孟耿如合作過的瞿友寧導演、王彩樺、李運慶、黃健瑋等親友陸續到場弔唁，男友黃子佼身穿整套黑西裝，神情肅穆，在告別式整點到場，家屬低調關上門追思，不受外界打擾。

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▲▼孟耿如親弟弟孟耿德告別式。（圖／記者李毓康攝）

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▲孟耿如弟弟今告別式 。（圖／記者李毓康攝）

孟耿如才剛經歷男友黃子佼愛犬元氣去世打擊，現在又要面臨弟弟驟逝，她2月26日才PO文祝福弟弟生日快樂，貼臉合照寫下：「家人不求別的，求你平安快樂，當個善良的孩子，永遠愛你。」照顧家人心情外，她敬業舞台劇巡演《花吃花》，30日如期在高雄演出，讓人心疼，她完成工作後在IG放上「弟弟視角照」思念回憶：「我知道你會陪我走完演出。」粉絲也湧入留言加油打氣。經紀人也體恤她心情，因此排開其他工作，讓她專心照顧家裡。

▲▼孟耿如親弟弟孟耿德告別式。（圖／記者李毓康攝）

▲▼孟耿如親弟弟孟耿德告別式。（圖／記者李毓康攝）

▲孟耿如面臨弟弟驟逝打擊 。（圖/記者李毓康攝影書）

孟弟曾多次在媒體前露面，時常到姊姊活動探班，去年11月孟耿如到《明星鍵盤手》宣傳唱片，他也入鏡幫忙姊姊撥頭髮，姐弟感情好讓人羨慕，由於兩人長相相似，一起逛街還會被店員誤認是「夫妻臉」，孟耿如也有稱讚過弟弟打籃球厲害，現在面對弟弟驟逝，心情打擊相當大。經紀人表示，「她很難過也很堅強，現在幫忙照顧家裡，以及忙舞台劇《花吃花》。」她面對友人安慰，也打起精神：「沒事的，謝謝你們，我會好好照顧家人和自己。」

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孟耿如, 孟耿如弟弟, 黃子佼

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