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沒有一個爸媽花20年去養殺人犯！《與惡》12大金句戳淚點

記者林奕如／台北報導

《我們與惡的距離》播出4集，口碑爆棚討論，從製作團隊、編劇、導演、演員再到後製，5大要素層層相扣、完美合作，開創台劇新視野。金鐘編劇呂蒔媛功力讓網友都跪了，演員每一句台詞都精準到位，「12大金句」讓劇迷回味。

▲《我們與惡的距離》賈靜雯劇中兒子被無差別殺人意外而死，溫昇豪飾演先生，吳慷仁法扶律師。（圖／公視提供）

▲▼謝瓊煖飾演加害者媽媽狂飆演技。（圖／公視提供）

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▲▼ 《我們與惡的距離》（圖／公視提供）

這次《與惡》劇本，以無差別殺人題材為主軸，真實刻劃受害者、加害者、精障者、媒體、律師、心理師等其家庭以及職人環境，你不敢、不想觸碰的「惡」，其實無所不在，就在你的身邊。編劇呂蒔媛曾說：「《與惡》目的不在於找到『正義』的標準答案，或者是化解事件的SOP，卻希望透過戲劇，思考每個人與『自己心中的惡』的距離。」

▲▼ 《我們與惡的距離》賈靜雯、溫昇豪。（圖／公視）

▲▼賈靜雯飾演機車電視台主管（上圖）。吳慷仁飾演法扶律師（下圖）。（圖／公視提供）

▲▼賈靜雯在新戲《我們與惡的距離》詮釋受害者家屬神情悲痛。（圖／公共電視）

《與惡》12大金句

1、我們Daliy新聞，是要做給一般的觀眾，一般觀眾只有7歲的智商，只有國中的程度
2、家裡要死，死三個人就好了，不能連妳也葬在這裡
3、你連自己的真相都看不清，還想看清楚世界的全貌
4、不要挑戰人性
5、別人犯錯，我們也要跟著犯錯嗎

▲《我們與惡的距離》賈靜雯劇中兒子被無差別殺人意外而死，溫昇豪飾演先生。（圖／公視提供）

▲一場無差別殺人事件，掀起層層討論。（圖／公視提供）

6、我最討厭人家跟我說對不起，有本事就不要犯錯誤啊
7、神經病就是應該關起來，他們這樣四處亂跑，日子要不要過
8、全天下沒有一個爸爸媽媽，要花一個20年去養一個殺人犯
9、全世界都說了，他是變態殺人魔，我覺得這理由很好啊
10、你們大人真的很奇怪，憑什麼你們自己不愛了，為什麼我就不能愛
11、我憑什麼可以笑，被哥傷害的那些人，他們還可以笑嗎
12、到底什麼是好人，什麼是壞人，你有標準答案嗎

最強奶媽操場「跳繩7秒」釋放波動 震翻30萬網友：害我浪費2小時...

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賈靜雯, 我們與惡的距離, 呂蒔媛, 吳慷仁, 溫昇豪, 與惡, 周采詩, 陳妤, 林予晞, 曾沛慈, 檢場, 謝瓊煖, 林哲熹, 于卉喬

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