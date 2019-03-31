ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

雷／賈靜雯《與惡》淚崩飆演技！「夫妻破冰」PTT推爆必看

記者林奕如／台北報導

《我們與惡的距離》31日播出3、4集，PTT兩個討論區全推爆，成為超強台劇。這集延續上一集，宋喬安（賈靜雯 飾）和劉昭國（溫昇豪 飾）冷漠更加劇，感情回不去了，女兒天晴（于卉喬 飾）則戀愛了，叛逆頂嘴：「妳為什麼不跟劉天彥一起死掉算了。」賈靜雯心痛含淚，演技讓網友跪了。

▲《我們與惡的距離》賈靜雯與溫昇豪詮釋受害者家屬神情悲痛。（圖／公視提供）

▲▼賈靜雯與溫昇豪狂飆演技。（圖／公視提供）

▲《我們與惡的距離》賈靜雯與溫昇豪詮釋受害者家屬神情悲痛。（圖／公視提供）

請繼續往下閱讀...

賈靜雯飾演電視台媒體主管，長期藉由酗酒和工作麻痺喪子之痛，最新一集和女兒天晴隔閡加重，女兒用手機告白男生，賈靜雯火大停手機，女兒叛逆頂嘴後搬去阿姨家住，家裡只剩下她和老公，看到劉昭國想要丟掉死去兒子天彥的房間東西，她藏了多年的情緒，終於大崩潰。

▲《我們與惡的距離》3、4集 。（圖／翻攝公視）

▲▼賈靜雯與溫昇豪詮釋受害者家屬。（圖／公視提供）

▲《我們與惡的距離》3、4集 。（圖／翻攝公視）

賈靜雯、溫昇豪演技狂飆，劉昭國道歉精神外遇，宋喬安淚說：「我們兩個關係變成這樣，我也有責任，沒有人會喜歡冰箱。」劉昭國回說：「可是我現在很怕熱。」夫妻倆正式破冰。這段演技，不少網友也狂讚：「兩個終於好好說話了」、「心有點隱隱痛欸」、「這兩集狂噴淚。」

▲《我們與惡的距離》3、4集 。（圖／翻攝公視）

▲▼檢場、謝瓊煖演技讓網友都哭了。（圖／翻攝公視）

▲《我們與惡的距離》3、4集 。（圖／翻攝公視）

此外，另外3個家庭劇情也有大進展，吳慷仁飾演法扶律師，他擔任殺害幼童的犯人律師，讓懷孕的太太（周采詩 飾）不諒解：「我沒有辦法原諒你幫這種變態逃過死刑。」而他劇中也知道了殺人犯李曉明妹妹（陳妤 飾）已經改名李大芝，現正在電視台上班，主管恰好是被害者家屬，一連串巧合，目前只有他知道這秘密。

該劇不只刻劃被害者家屬一面，加害者家屬的生活狀況，李爸爸（檢場 飾）、李媽媽（謝瓊煖 飾）面對兒子殺人，心理壓力承受不住，背負罪名一輩子過生活，李媽媽一句：「全天下沒有一個爸爸媽媽，要花一個20年去養一個殺人犯。」這句話讓網友也噴淚，留言串狂洗：「這集也好催淚，李家爸媽每次出現都是淚點」、「這部戲真的是太貼近台灣現實了，看得很沉重」。

Bo妞路上看到賈靜雯海報　 脫口「一句話」小奶音萌炸！

推薦閱讀

黃鐙輝結婚10年都不知道！　「萁媽真實身分」曝光：他要小心了

黃鐙輝結婚10年都不知道！　「萁媽真實身分」曝光：他要小心了

哲哲突「宣布結婚」認了秘密交往2年！　球球PO婚禮照：是真的

哲哲突「宣布結婚」認了秘密交往2年！　球球PO婚禮照：是真的

17年前來台沒名又沒錢…吳宗憲收留！　懷秋謝恩4前輩「一輩子憲憲家族」

17年前來台沒名又沒錢…吳宗憲收留！　懷秋謝恩4前輩「一輩子憲憲家族」

《小飛象》原型超悲傷！　親眼見媽媽被槍殺「死後肚內全硬幣」

《小飛象》原型超悲傷！　親眼見媽媽被槍殺「死後肚內全硬幣」

小玉、笑笑接吻了！　首曝「交往關鍵」緊抱女友：我真的很幸福

小玉、笑笑接吻了！　首曝「交往關鍵」緊抱女友：我真的很幸福

獨／小S女兒Elly「啦啦隊之星」奪冠！　走下台哭了：謝謝媽媽支持我

獨／小S女兒Elly「啦啦隊之星」奪冠！　走下台哭了：謝謝媽媽支持我

《炮仔聲》王宇婕穩交7年男友首曝光！　放工「惡女退駕」約會照閃爆

《炮仔聲》王宇婕穩交7年男友首曝光！　放工「惡女退駕」約會照閃爆

阿滴開文理全科補習班！　曝超強師資陣容「報名官網藏大亮點」

阿滴開文理全科補習班！　曝超強師資陣容「報名官網藏大亮點」

新人搶鏡MAMAMOO被罵翻！　網推「會躲鏡頭的偶像」讚爆：難怪會紅

新人搶鏡MAMAMOO被罵翻！　網推「會躲鏡頭的偶像」讚爆：難怪會紅

蕭敬騰生日趴「7大咖藝人」全到！　小禎同框賈靜雯…相似度99%網看傻

蕭敬騰生日趴「7大咖藝人」全到！　小禎同框賈靜雯…相似度99%網看傻

梧桐妹回台灣了！　賈靜雯接機PO照狂喜：終於抱到她

梧桐妹回台灣了！　賈靜雯接機PO照狂喜：終於抱到她

I.O.I叫前輩、gu9udan當空氣　金世正爆「後輩大小眼」：人氣不是一切啊！

I.O.I叫前輩、gu9udan當空氣　金世正爆「後輩大小眼」：人氣不是一切啊！

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

黃鐙輝結婚10年都不知道！　「萁媽真實身分」曝光：他要小心了

哲哲突「宣布結婚」認了秘密交往2年！　球球PO婚禮照：是真的

17年前來台沒名又沒錢…吳宗憲收留！　懷秋謝恩4前輩「一輩子憲憲家族」

《小飛象》原型超悲傷！　親眼見媽媽被槍殺「死後肚內全硬幣」

小玉、笑笑接吻了！　首曝「交往關鍵」緊抱女友：我真的很幸福

獨／小S女兒Elly「啦啦隊之星」奪冠！　走下台哭了：謝謝媽媽支持我

《炮仔聲》王宇婕穩交7年男友首曝光！　放工「惡女退駕」約會照閃爆

阿滴開文理全科補習班！　曝超強師資陣容「報名官網藏大亮點」

新人搶鏡MAMAMOO被罵翻！　網推「會躲鏡頭的偶像」讚爆：難怪會紅

蕭敬騰生日趴「7大咖藝人」全到！　小禎同框賈靜雯…相似度99%網看傻

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

賈靜雯, 我們與惡的距離, 呂蒔媛, 吳慷仁, 溫昇豪, 與惡, 周采詩, 陳妤, 林予晞, 曾沛慈, 檢場, 謝瓊煖, 林則熹, 于卉喬

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 風田飆罵完閃人！　女團嚇哭站原地⋯看到「5個字」超錯愕
  2. 雷／賈靜雯《與惡》淚崩飆演技！「夫妻破冰」PTT推爆必看
  3. 野生「天王級男星」現身逛誠品書店！　PO照爽喊：沒人，真蘇湖
  4. 《還珠3》8年秦嵐、古巨基合體！　網急cue小燕子：知畫五阿哥牽手了
  5. 金鍾國開唱⋯劉在錫台下「扯嗓唱超大聲」　李光洙全程尷尬
  6. 泰勒絲「戒指藏玄機」示愛男友喬歐文　粉絲看了敲碗：快結婚！
  7. 龍女郎暴肥20公斤！「耳朵穴道按摩」3方法鏟肉回春
  8. 主動私訊粉絲「我喜歡你」？　彭于晏IG鬆口親揭「告白真相」！
  9. 李榮浩下飛機一看「被通緝」　驚問：我犯什麼事兒了！
  10. 10歲女兒問「保險套」是什麼？蘇霈教育：婚後才能用

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366