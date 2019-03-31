雷／賈靜雯《與惡》淚崩飆演技！「夫妻破冰」PTT推爆必看

記者林奕如／台北報導

《我們與惡的距離》31日播出3、4集，PTT兩個討論區全推爆，成為超強台劇。這集延續上一集，宋喬安（賈靜雯 飾）和劉昭國（溫昇豪 飾）冷漠更加劇，感情回不去了，女兒天晴（于卉喬 飾）則戀愛了，叛逆頂嘴：「妳為什麼不跟劉天彥一起死掉算了。」賈靜雯心痛含淚，演技讓網友跪了。

▲▼賈靜雯與溫昇豪狂飆演技。（圖／公視提供）

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賈靜雯飾演電視台媒體主管，長期藉由酗酒和工作麻痺喪子之痛，最新一集和女兒天晴隔閡加重，女兒用手機告白男生，賈靜雯火大停手機，女兒叛逆頂嘴後搬去阿姨家住，家裡只剩下她和老公，看到劉昭國想要丟掉死去兒子天彥的房間東西，她藏了多年的情緒，終於大崩潰。

▲▼賈靜雯與溫昇豪詮釋受害者家屬。（圖／公視提供）

賈靜雯、溫昇豪演技狂飆，劉昭國道歉精神外遇，宋喬安淚說：「我們兩個關係變成這樣，我也有責任，沒有人會喜歡冰箱。」劉昭國回說：「可是我現在很怕熱。」夫妻倆正式破冰。這段演技，不少網友也狂讚：「兩個終於好好說話了」、「心有點隱隱痛欸」、「這兩集狂噴淚。」

▲▼檢場、謝瓊煖演技讓網友都哭了。（圖／翻攝公視）

此外，另外3個家庭劇情也有大進展，吳慷仁飾演法扶律師，他擔任殺害幼童的犯人律師，讓懷孕的太太（周采詩 飾）不諒解：「我沒有辦法原諒你幫這種變態逃過死刑。」而他劇中也知道了殺人犯李曉明妹妹（陳妤 飾）已經改名李大芝，現正在電視台上班，主管恰好是被害者家屬，一連串巧合，目前只有他知道這秘密。

該劇不只刻劃被害者家屬一面，加害者家屬的生活狀況，李爸爸（檢場 飾）、李媽媽（謝瓊煖 飾）面對兒子殺人，心理壓力承受不住，背負罪名一輩子過生活，李媽媽一句：「全天下沒有一個爸爸媽媽，要花一個20年去養一個殺人犯。」這句話讓網友也噴淚，留言串狂洗：「這集也好催淚，李家爸媽每次出現都是淚點」、「這部戲真的是太貼近台灣現實了，看得很沉重」。