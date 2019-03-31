蔡瑞雪「清新氣質」太仙了！煞到導演被讚：少男殺手

記者林奕如／台北報導

北一女神蔡瑞雪因穿韓服影片被韓媒報導一夕爆紅，紅到被邀去參加韓國生存節目《偶像學校》拚出道，最後慘遭淘汰，但她回台後努力拼事業，轉當Youtuber，也跨足戲劇演出，參與公視《噬罪者》演出，導演提到選角標準，「角色的年齡跟劇本不要有太大落差。像蔡瑞雪就完全符合少男殺手的外貌氣質。」

▲《噬罪者》蔡瑞雪、金凱德、夏于喬、隆宸翰、許孟甯。（圖／公視提供）

蔡瑞雪也提到：「我在劇中有許多的突破，也學了很多新的東西，甚至因此有了很不一樣的經驗，所以對我來說是很重要且特別的。」該劇31日在金穗獎舉行首映片花分享會，兩位導演賴孟傑、張亨如，帶領與夏于喬、隆宸翰等演員到場與影迷一起欣賞，並且分享拍片過程的精采內幕。

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▲隆宸翰、夏于喬出席首映會。（圖／公視提供）

該劇在探討犯過錯的人該如何重生，以及更生人出獄後，會為家人生活造成什麼樣的影響。導演更堅持監獄戲一定要實景拍攝，捨棄已廢棄的監獄搭景，特別借到還在使用的新店戒治所進行拍攝，但因監獄控管森嚴，必須要同進同出，手機也被列管，連一個小道具都不能少，要確實清點完畢才能放行，進去就花費4小時時間。

莊凱勛擔任《噬罪者》男主角，是犯下殺人案的更生人，女主角則找來夏于喬，兩人是第一次合作。夏于喬說：「跟莊凱勛有幾場激情戲，我本身比較少接這樣的劇本，但莊凱勛帶得很好，讓人很放心。而最難演的戲是遇到出獄之後的凱勛，那種刻意保持某一種距離，表面冷靜，內心很渴望他接觸，很難拿捏。」