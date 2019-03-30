「尼坤馬力歐都胖了」登熱搜　1.2億人看完照片嚇到：男神腫麼了？

記者蕭采薇／綜合報導

泰國男星馬力歐莫瑞爾（Mario Maurer）因演出電影《初戀那件小事》在華人圈走紅，他和南韓男團2PM成員泰籍尼坤（Nichkhun），兩人皆是家族擁有華人血統的混血兒，同樣相當帥氣。不過日前兩男神一起出席活動，同框畫面卻讓網友驚喊：「都胖了？」因而登上熱搜。

▲馬力歐（中）演出電影《初戀那件小事》在華人圈走紅。（圖／翻攝自馬力歐IG）

今年都是30歲的馬力歐和尼坤，其實早在尼坤尚未赴韓發展，還在泰國從事模特兒活動時就認識。兩人日前一起出席活動，已是「輕熟男」年紀的他們卻被指出「看起來變寬了」，側面的下巴線也較以往圓潤，因此讓「尼坤馬力歐都胖了」在30日登上微博熱搜，吸引1.2億人參與觀看和討論。

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▲尼坤和馬力歐同框照在微博引起熱議。（圖／翻攝自臉書）

但也有人認為：「這程度就是正常身材，哪裡胖了！」更指出尼坤和馬力歐就有健身習慣，自然體型是更健壯一些。尼坤去年10月出席活動時，原本如同「撕漫男」一般的美型外貌不見了，不僅原先的尖下巴鵝蛋臉變得圓潤，身形也略顯發福。事後他看到自己上了熱搜，也立刻在微博放上有如雕像一般的帥照並解釋：「謝謝大家關心哈哈哈，可是我沒胖！」

▲尼坤和馬力歐同框照在微博引起熱議。（圖／翻攝自微博）

事隔3個月，尼坤在微博放上健身猛男照，秀出健壯的手臂肌肉，並寫道：「中國的美食實在是太多了！根本停不下來T T，所以我認真的健身了！」宣告回歸男神行列。尼坤先前因酒駕事件，在南韓演藝圈消失了一段時間，不過他轉往中國和故鄉泰國發展，演出的電影也獲得不錯的成績，也顯示出高人氣依舊。

▲尼坤近來多在中國和家鄉泰國發展。（圖／翻攝自尼坤微博）