ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

「尼坤馬力歐都胖了」登熱搜　1.2億人看完照片嚇到：男神腫麼了？

記者蕭采薇／綜合報導

泰國男星馬力歐莫瑞爾（Mario Maurer）因演出電影《初戀那件小事》在華人圈走紅，他和南韓男團2PM成員泰籍尼坤（Nichkhun），兩人皆是家族擁有華人血統的混血兒，同樣相當帥氣。不過日前兩男神一起出席活動，同框畫面卻讓網友驚喊：「都胖了？」因而登上熱搜。

▲▼「尼坤馬力歐都胖了」都微博熱搜。（圖／翻攝自馬力歐IG、尼坤微博）

▲馬力歐（中）演出電影《初戀那件小事》在華人圈走紅。（圖／翻攝自馬力歐IG）

今年都是30歲的馬力歐和尼坤，其實早在尼坤尚未赴韓發展，還在泰國從事模特兒活動時就認識。兩人日前一起出席活動，已是「輕熟男」年紀的他們卻被指出「看起來變寬了」，側面的下巴線也較以往圓潤，因此讓「尼坤馬力歐都胖了」在30日登上微博熱搜，吸引1.2億人參與觀看和討論。

請繼續往下閱讀...

▲▼「尼坤馬力歐都胖了」都微博熱搜。（圖／翻攝自馬力歐IG、尼坤微博）

▲▼「尼坤馬力歐都胖了」都微博熱搜。（圖／翻攝自馬力歐IG、尼坤微博）

▲尼坤和馬力歐同框照在微博引起熱議。（圖／翻攝自臉書）

但也有人認為：「這程度就是正常身材，哪裡胖了！」更指出尼坤和馬力歐就有健身習慣，自然體型是更健壯一些。尼坤去年10月出席活動時，原本如同「撕漫男」一般的美型外貌不見了，不僅原先的尖下巴鵝蛋臉變得圓潤，身形也略顯發福。事後他看到自己上了熱搜，也立刻在微博放上有如雕像一般的帥照並解釋：「謝謝大家關心哈哈哈，可是我沒胖！」

▲▼「尼坤馬力歐都胖了」都微博熱搜。（圖／翻攝自馬力歐IG、尼坤微博）

▲尼坤和馬力歐同框照在微博引起熱議。（圖／翻攝自微博）

事隔3個月，尼坤在微博放上健身猛男照，秀出健壯的手臂肌肉，並寫道：「中國的美食實在是太多了！根本停不下來T T，所以我認真的健身了！」宣告回歸男神行列。尼坤先前因酒駕事件，在南韓演藝圈消失了一段時間，不過他轉往中國和故鄉泰國發展，演出的電影也獲得不錯的成績，也顯示出高人氣依舊。

▲▼「尼坤馬力歐都胖了」都微博熱搜。（圖／翻攝自馬力歐IG、尼坤微博）

▲尼坤近來多在中國和家鄉泰國發展。（圖／翻攝自尼坤微博）

推薦閱讀

家裡主子失眠嗎？　超神奇《貓咪搖籃曲》讓毛小孩聽了秒睡

家裡主子失眠嗎？　超神奇《貓咪搖籃曲》讓毛小孩聽了秒睡

小賈斯汀被CP粉嗆：你娶海莉只是為了報復賽琳娜！　霸氣回罵護妻

小賈斯汀被CP粉嗆：你娶海莉只是為了報復賽琳娜！　霸氣回罵護妻

飛機迫降⋯發現隔壁是好萊塢男神！　旅客共處一天曝光「超暖事蹟」

飛機迫降⋯發現隔壁是好萊塢男神！　旅客共處一天曝光「超暖事蹟」

女神10歲兒「最愛粉色＋洋裝」　飄逸金長髮一撥⋯網：比女孩更美！

女神10歲兒「最愛粉色＋洋裝」　飄逸金長髮一撥⋯網：比女孩更美！

怪奇比莉「酷妹外表下有顆迷妹心」　羞認：偶像是小賈斯汀

怪奇比莉「酷妹外表下有顆迷妹心」　羞認：偶像是小賈斯汀

新好男孩10月四度來台開唱　《Everybody》爆回憶殺搶票預備！

新好男孩10月四度來台開唱　《Everybody》爆回憶殺搶票預備！

小賈斯汀睽違4年：新專輯要來了！　停工20月IG洩「回歸最新動向」

小賈斯汀睽違4年：新專輯要來了！　停工20月IG洩「回歸最新動向」

大學同學創臉書「妳永遠不會紅」　女神卡卡一座小金人打臉霸凌者

大學同學創臉書「妳永遠不會紅」　女神卡卡一座小金人打臉霸凌者

TXT演出一半「背景樂瘋了」　鎮定開全麥唱完網讚：不愧大黑出品！

TXT演出一半「背景樂瘋了」　鎮定開全麥唱完網讚：不愧大黑出品！

新人搶鏡MAMAMOO被罵翻！　網推「會躲鏡頭的偶像」讚爆：難怪會紅

新人搶鏡MAMAMOO被罵翻！　網推「會躲鏡頭的偶像」讚爆：難怪會紅

小玉抱緊笑笑：我們在一起了！　曬出對戒…宣布今天起「從家人變情人」

小玉抱緊笑笑：我們在一起了！　曬出對戒…宣布今天起「從家人變情人」

Hebe患「罕見症」每到這天就發作！　工作人員無奈：藥難求

Hebe患「罕見症」每到這天就發作！　工作人員無奈：藥難求

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

小玉抱緊笑笑：我們在一起了！　曬出對戒…宣布今天起「從家人變情人」

Hebe患「罕見症」每到這天就發作！　工作人員無奈：藥難求

MAMAMOO講感言「女團比POSE狂搶鏡」　工作人員怒：她是欠罵？

梧桐妹：真的有點不舒服　「想到咘咘Bo妞跟媽媽」下課放風吐心聲

偶遇「A咖情侶0偽裝約會」　粉絲狂喜：你們真的沒分手！

新郎柯有倫好人緣！香港婚宴「大咖賓客們」坐地上

快訊／南韓又爆醜聞！「5人夯團成員」爆性侵一女認了：有性關係

野生5藝人陽明山採海芋！　她0偽裝被認出「直接伸手」反應暖炸

「勃起體外射精」直接演出來！觀眾看完電影驚呆暴動

放送事故！《愛玩客》女星「彎腰走光」急拉泳衣　小鐘驚喊：都看到了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

尼坤, Nichkhun, 馬力歐莫瑞爾

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 應采兒結婚9年拍婚紗照！　陳小春「染金髮」緊盯愛妻畫面閃炸
  2. 李友廷講笑話..自己冷場！還是彈吉他好了...秒hold全場
  3. 女神卡卡「訂婚後就分手」內幕曝光　友爆：未婚夫控制欲太強！
  4. 朴敏英追星穿成這樣？　韓網狂抓破綻：1個月內被肉搜
  5. 《心花開》也能超嗨！李千那一開口⋯全場站起來合唱
  6. 25歲李宗霖母胎單身！　豪爽認了自己是「處男」
  7. 全場大喊「想聽走了嗎」　《聲林》張若凡有求必應
  8. 5年前捲呼麻風波！　陳柏霖香港「合體柯震東、房祖名」零變裝逛街
  9. 《聲林》鄭可強到處野餐！　曝瘋狂經驗：就是不管別人眼光
  10. 「尼坤馬力歐都胖了」登熱搜　1.2億人看完照片嚇到：男神腫麼了？

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366