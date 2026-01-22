BL男神NuNew崩壞了？變身「披著兔皮的狼」　太完美讓前輩崩潰：看他就不爽

記者蕭采薇／綜合報導

泰國金獎團隊繼《模犯生》、《冥婚鬧泰大》後，再度祭出瘋狂喜劇《泰殺歌后戰》，強勢進攻2026年農曆春節檔期！電影找來以BL劇《甜心派》紅遍全亞洲的人氣泰星NuNew拋開偶包搞笑。身為公認「全能才子」的他，這次不僅接受各種荒謬特訓，還被劇組戲稱根本是「披著兔皮的狼」，呆萌外表下藏著超強喜劇魂。

▲人氣泰星NuNew在《泰殺歌后戰》挑戰「花式尖叫」。（圖／威視電影提供）

小白兔被玩壞？NuNew練成「花式尖叫」

擁有中泰血統、年僅24歲的NuNew，憑藉與李海海（Zee）組成的「海景CP」圈粉無數。這次他在片中飾演Z世代偶像團體「咧魔天團」成員，原本形象清純的他，進組後天天跟著泰國笑匠Pingpong、網紅Ninew混在一起，竟然「近墨者黑」，被開發出深藏不露的搞笑天份。

▲《泰殺歌后戰》劇照04片中不少舞蹈場景，拍攝前主演群展開高強度舞蹈特訓。（圖／威視電影提供）

NuNew笑說，一開始完全跟不上前輩的節奏，但在他們的「魔鬼特訓」下，現在已經學會各種翻白眼、怪表情，連導演都忍不住虧他：「就像一隻掉進蛇洞裡的小白兔，但卻是隻伶牙俐齒的兔子！」

NuNew也幽默回擊：「跟這群人相處久了，我已經不是當年的純潔小白兔了！」片中他更挑戰「震碎飛機窗戶」的超強爆發力，練就各種層次的「花式尖叫」，吼到聲音都啞了直呼過癮。

▲形象清純的NuNew（右）接拍《泰殺歌后戰》被激發喜劇魂。（圖／威視電影提供）



舞步10分鐘就學會 前輩跳到全身濕氣瘋

除了搞笑，NuNew的「學霸」實力也在片場展露無遺。身為泰國農業大學中文系高材生的他，被劇組公認是「A級模範生」。一場複雜的舞蹈戲，其他人排練了5小時還手忙腳亂，NuNew竟然只花10分鐘就完美吸收，讓Pingpong忍不住大翻白眼吐槽：「我們每天練7小時、地板全是汗，結果NuNew身上竟然看不太到汗水，這種天生麗質真的看了就不爽！」

▲中泰混血NuNew演戲、唱歌、跳舞樣樣精通，還會說多國語言，被暱稱是「寶藏男孩」。（圖／威視電影提供）

天后復出慘遇詐騙 春節笑鬧登場

《泰殺歌后戰》劇情描述傳奇天后布萊芬（查奎琳門恩 飾）為愛引退七年，卻慘遭男友詐騙，愛情事業兩頭空。為了奪回一切，她決定聯手Z世代「咧魔天團」與國際巨星艾力斯金（哈里特布阿約伊 飾）華麗復出。沒想到一場記者會卻徹底失控，演變成大型災難現場！在這場流量戰爭中，誰才是最後贏家？電影將於2月13日農曆春節全台上映。

▲劇組一致公認NuNew是「A級模範生」，僅花10分鐘就學好舞步。（圖／威視電影提供）