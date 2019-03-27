小賈斯汀被CP粉嗆：你娶海莉只是為了報復賽琳娜！　霸氣回罵護妻

記者蕭采薇／綜合報導

加拿大歌手小賈斯汀（Justin Bieber）26日在IG發長文，認了先前的罹患憂鬱症傳聞，並提到「音樂對我來說非常重要，但是沒有什麼比我的家庭和健康更重要。」並表示期待成為一個好爸爸。他與模特兒海莉（Hailey Bieber）去年登記結婚，但卻有「CP粉」在留言說「你和海莉結婚只是為了報復賽琳娜」，讓小賈斯汀決定出聲霸氣護妻。

▲小賈斯汀和海莉在去年登記結婚。（圖／CFP）



小賈斯汀的初戀是賽琳娜戈梅茲（Selina Gomez），儘管已經和海莉結婚，卻不可否認賽琳娜在他心中無卡取代的地位。兩人9年來兜兜轉轉的故事，也養出不少「CP粉」，始終期待他們能有個美好的結局。儘管這齣被稱作「北美意難忘」的9年糾葛已經正式宣佈 Bad Ending（BE），但還是有不少粉絲，認為他們才是彼此真愛。

請繼續往下閱讀...

一名帳號名為「jaileyisajoke」（賈莉是個笑話）的「CP粉」，在小賈斯汀的真摯的IG貼文下方留言倒：「你根本不愛海莉，你和她結婚只是為了報復賽琳娜。海莉除了為了出名跟尚恩曼德斯（Shawn Mendes）上床，她還是個種族主義者。」

▲小賈斯汀與初戀賽琳娜分分合合9年，最終仍BE收場。（圖／達志影像）

這則留言令小賈斯汀大動肝火，直接回覆道：「你特地開一個帳號來罵我和我的老婆，這件事才是非常荒謬。誰會為了報復自己的前任，把人生大事獻給另外一個人。」小賈斯汀也坦言：「我當然曾愛過賽琳娜，現在也依然很愛她，她永遠在我心中有個位子。但我對我的太太著迷，她是我人生最美好的事情。」

至於不斷有「賈賽CP粉」留下「他會回到賽琳娜身邊」等訊息給海莉，小賈斯汀也語氣強烈的回復道：「你對我的人生不了解，更也不知道什麼才是對我好的！海莉是我的新娘，如果不喜歡這件事，或是不想支持，那就代表你也不必支持我，你不是我的粉絲，更不是個好人。」

▲小賈斯汀氣到把留言放上現時動態。（圖／翻攝自IG）

事實上，這些粉絲一直認為與小賈斯汀感情糾葛9年的賽琳娜，才該是最了解、最適合他的人。但其實很多人不知道的是，小賈斯汀認識海莉的時間和賽琳娜差不多，甚至朋友眼中，雙魚座的小賈斯汀浪漫卻沒有安全感，正好與海莉的乖巧、腳踏實地和冷靜互補，對彼此非常熟悉。小賈斯汀曾說過：「海莉聰明理性又堅強，我終於懂了，她就是我一直以來所追求的安全感。」

▲小賈斯汀與海莉經常甜蜜放閃。（圖／CFP）