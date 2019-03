記者蕭采薇/綜合報導

繼愛爾蘭美聲天團西城男孩(Westlife)宣佈將來台舉辦成軍20周年的巡迴演唱會後,另一組「青春回憶」的西洋男團-新好男孩(Backstreet Boys)也在26日公佈亞洲巡演場次,確定將於10月22日第4度來台開唱。

▲新好男孩(Backstreet Boys)將於10月第四度來台開唱。(圖/CFP)

新好男孩由布萊恩、尼克、凱文、A.J.與霍伊組成,暢銷歌曲包括《I Want It That Way》、《Everybody》等曲,曾以1.3億張專輯的全球銷售成績,創下「最暢銷男孩團體」金氏世界紀錄。從2001年時歷經休團、成員出走、解散,到2012年起又合體復出,如今依然在樂壇想有一席之地。

▲新好男孩在90年代紅極一時。(圖/翻攝自網路)

新好男孩曾於2015年來台在天母體育館開唱,吸引不少6、7年級生到現場朝聖。10月將是她們第四度來台開唱,關於場地和票價資訊,主辦單位LIVE NATION理想國表示:「請大家靜待近期公佈。」