小賈斯汀睽違4年：新專輯要來了！　停工20月IG洩「回歸最新動向」

記者蕭采薇／綜合報導

加拿大歌手小賈斯汀（Justin Bieber）日前在IG發長文，回應常有粉絲問他「何時要推出新作品」的疑問，並寫道：「音樂對我來說非常重要，但是沒有什麼比我的家庭和健康更重要。」被外界視為是宣告暫停演藝活動。事實上他為了治療憂鬱症，從2017年開始就沒有任何作品，如今有消息指出，小賈斯汀將在今年之內回歸。

▲小賈斯汀被爆將在今年之內回歸。（圖／翻攝自小賈斯汀IG）

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據外媒《TMZ》報導，小賈斯汀在知道外界將他的發文解讀為「宣告暫停演藝活動」時，感到非常意外，尤其訝異於眾人認為「他將不會再發行新作品」。相關人士透露，其實小賈斯汀已經預計在今年推出睽違4年的新專輯，只是還沒有完全準備好。事實上，在他的IG發文中也提到「我會盡快帶著一張超屌的專輯回來。」

小賈斯汀過去常出現脫序行為，他在26日的發文中表示，自己的整個年輕時光全都在不斷地演出，但也直言自己自從上次的巡迴演出開始，情緒就開始受到影響，疑似是默認之前他罹患憂鬱症的傳聞。他因此對粉絲感到抱歉，也認為粉絲不該花了錢卻看了一場充滿負面氛圍的演唱會。

▲小賈斯汀在去年與模特兒海莉結婚。（圖／翻攝自CFP）

小賈斯汀在2015年發行專輯《Purpose》，創造包括《Sorry》、《What Do You Mean? 》等多首暢銷金曲，但他卻在2017年無預警取消巡演，並暫停了一切演藝活動。這段期間，他回歸真實的一般人生活，並面對自己的情緒疾病，甚至娶回了「真愛」海莉。而他停工的這20個月，儘管沒有個人作品，但光是玩票性質的合唱一首《Despacito》，就把該歌曲送上年度夯歌，人氣依舊不減。