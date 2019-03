小賈斯汀睽違4年：新專輯要來了！　停工20月IG洩「回歸最新動向」

記者蕭采薇/綜合報導

加拿大歌手小賈斯汀(Justin Bieber)日前在IG發長文,回應常有粉絲問他「何時要推出新作品」的疑問,並寫道:「音樂對我來說非常重要,但是沒有什麼比我的家庭和健康更重要。」被外界視為是宣告暫停演藝活動。事實上他為了治療憂鬱症,從2017年開始就沒有任何作品,如今有消息指出,小賈斯汀將在今年之內回歸。

▲小賈斯汀被爆將在今年之內回歸。(圖/翻攝自小賈斯汀IG)

據外媒《TMZ》報導,小賈斯汀在知道外界將他的發文解讀為「宣告暫停演藝活動」時,感到非常意外,尤其訝異於眾人認為「他將不會再發行新作品」。相關人士透露,其實小賈斯汀已經預計在今年推出睽違4年的新專輯,只是還沒有完全準備好。事實上,在他的IG發文中也提到「我會盡快帶著一張超屌的專輯回來。」

小賈斯汀過去常出現脫序行為,他在26日的發文中表示,自己的整個年輕時光全都在不斷地演出,但也直言自己自從上次的巡迴演出開始,情緒就開始受到影響,疑似是默認之前他罹患憂鬱症的傳聞。他因此對粉絲感到抱歉,也認為粉絲不該花了錢卻看了一場充滿負面氛圍的演唱會。

▲小賈斯汀在去年與模特兒海莉結婚。(圖/翻攝自CFP)

小賈斯汀在2015年發行專輯《Purpose》,創造包括《Sorry》、《What Do You Mean? 》等多首暢銷金曲,但他卻在2017年無預警取消巡演,並暫停了一切演藝活動。這段期間,他回歸真實的一般人生活,並面對自己的情緒疾病,甚至娶回了「真愛」海莉。而他停工的這20個月,儘管沒有個人作品,但光是玩票性質的合唱一首《Despacito》,就把該歌曲送上年度夯歌,人氣依舊不減。