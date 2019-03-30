TXT演出一半「背景樂瘋了」　鎮定開全麥唱完網讚：不愧大黑出品！

記者蕭采薇／綜合報導

南韓新人男團TXT（Tomorrow X Together）是防彈少年團（BTS）的第一組同門師弟團體，備受關注的他們在出道第8天就拿下第一個音樂節目冠軍，是史上第二快的紀錄，氣勢驚人。他們29日參加音樂節目《MUSIC BANK》意外碰上放送事故，鎮定的表現也被狂讚：「完全不像新人。」

▲TXT出道不到一個月，已經拿下不少音樂節目冠軍。（圖／翻攝自推特）

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TXT在29日參加音樂節目《MUSIC BANK》，在演唱歌曲《CROWN》一半時，突然背景音樂消失，接著又變成了兩倍速版本。但TXT不但在背景音消失時，意外被發現他們是開全麥唱現場，甚至碰上音樂變成忽快忽慢的變奏版，也依舊一拍不落的完成演出。

Soobin got panicked over the audio malfunction during their crown performance in music bank today but look at them being professional I love txt so much #TOMORROW_X_TOGETHER #TXT pic.twitter.com/OAUjyffqKp — ain¹²⁷ going✈️kl jamm (@taeplusjae) 2019年3月29日

在這短短10幾秒的放送事故中，只有隊長SOOBIN眼睛忍不住瞪大的表情，小小洩漏了他們的不安，但整體而言仍算是非常鎮定。事後雖然節目官方並未將整段演出放上網路，但網友們早就備份瘋傳，也讓TXT被大讚：「出道不到一個月就有這種台風不容易。」、「大黑（指經紀公司）出品果然訓練有素。」

▲TXT是防彈少年團同門第一組師弟團體。（圖／翻攝自推特）