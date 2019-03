TXT演出一半「背景樂瘋了」　鎮定開全麥唱完網讚：不愧大黑出品！

記者蕭采薇/綜合報導

南韓新人男團TXT(Tomorrow X Together)是防彈少年團(BTS)的第一組同門師弟團體,備受關注的他們在出道第8天就拿下第一個音樂節目冠軍,是史上第二快的紀錄,氣勢驚人。他們29日參加音樂節目《MUSIC BANK》意外碰上放送事故,鎮定的表現也被狂讚:「完全不像新人。」

▲TXT出道不到一個月,已經拿下不少音樂節目冠軍。(圖/翻攝自推特)

TXT在29日參加音樂節目《MUSIC BANK》,在演唱歌曲《CROWN》一半時,突然背景音樂消失,接著又變成了兩倍速版本。但TXT不但在背景音消失時,意外被發現他們是開全麥唱現場,甚至碰上音樂變成忽快忽慢的變奏版,也依舊一拍不落的完成演出。

Soobin got panicked over the audio malfunction during their crown performance in music bank today but look at them being professional I love txt so much #TOMORROW_X_TOGETHER #TXT pic.twitter.com/OAUjyffqKp