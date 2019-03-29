大學同學創臉書「妳永遠不會紅」　女神卡卡一座小金人打臉霸凌者

記者蕭采薇／綜合報導

剛度過33歲生日的美國女星女神卡卡（Lady Gaga）憑藉電影《一個巨星的誕生》的主題曲《Shallow》（擱淺）再度受到矚目，接連獲得金球獎、英國電影學院獎、葛萊美獎和奧斯卡的肯定，成為第一位女性在同一年拿下這些獎的紀錄保持人。她大學時代曾被霸凌的往事，也隨之再次引起討論。

▲女神卡卡以《Shallow》拿下奧斯卡最佳電影歌曲 。（圖／CFP）



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女神卡卡在就讀紐約大學期間，她的大學同學曾在臉書設立社團「Stefani Germanotta（女神卡卡本名），妳永遠不會紅。」社團封面照是女神卡卡大學時期的照片，只不過被打上了大大的「X」。女神卡卡大學同學在推特透露，這個社團裡有12人，成立宗旨就是「講她的壞話」。

▲女神卡卡的大學同學，在臉書成立社團霸凌她。（圖／翻攝自臉書）

女神卡卡過去也曾在訪問時透露，由於紐約大學是著名的貴族學校，她除了和其他同學格格不入外，「鼻子太大」、「體重過重」和她充滿自信的態度，都成了被討厭的理由，甚至曾經被丟進垃圾桶，飽受校園霸凌之苦。如今她在大紅、沈潛，又再度出發翻紅的奇蹟故事，不但成為傳奇，也讓不少網友為女神卡卡打抱不平說道：「應該邀請這12個人參加奧斯卡。」

▲女神卡卡的大學同學，在臉書成立社團只為講她的壞話。（圖／翻攝自臉書）

女神卡卡在奧斯卡的得獎感言，也成為打臉那些曾經不看好她的人最有利的武器，「如果你正在家裡，坐在沙發上看這場頒獎典禮。那我必須要說，我努力了很長一段時間才站在這裡。這瞬間不是『獲勝』，而是『不放棄』，如果你有夢想，請努力追尋。」

▲女神卡卡以《Shallow》拿下奧斯卡最佳電影歌曲 。（圖／CFP）