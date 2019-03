怪奇比莉「酷妹外表下有顆迷妹心」　羞認：偶像是小賈斯汀

記者蕭采薇/綜合報導

來自洛杉磯的17歲女歌手怪奇比莉(Billie Eilish,前譯:比莉艾莉許),這位來自洛杉磯的少女以獨特的風格成為目前潮流界爭相合作的對象。但在酷妹的外表下,其實怪奇比莉也有一顆少女心,她就在知名脫口秀《艾倫秀》透露,自己的偶像是小賈斯汀(Justin Bieber)。

▲怪奇比莉的獨特風格,讓她成為潮流界爭相邀請合作的對象。(圖/環球提供)



怪奇比莉漸漸展露頭角,近期更上了知名脫口秀《艾倫秀》,接受主持人艾倫狄珍妮(Ellen DeGeneres)訪問。在提到偶像小賈斯汀時,怪奇比莉露出了和以往不同的嬌羞表情,當艾倫問道:「妳見過他嗎?」怪奇比莉先是回答:「從來沒有。」之後像是想到該節目常會請到驚喜來賓,而突然如坐針氈的起來。

請繼續往下閱讀...

▲怪奇比莉談到偶像小賈斯汀,露出嬌羞的少女反應。(影片來源YouTube,如遭移除請見諒。)

艾倫看到這幕,忍不住笑說:「他不會從後面出來,也沒有躲在箱子裡。」(《艾倫秀》常有「驚嚇箱」橋段)怪奇比莉更激動問說:「他的屁股曾經坐在這張椅子上對嗎?」透露出酷妹外表下,對喜歡的偶像流露出的少女心。

▲怪奇比莉的酷妹外表下,其實也有一顆少女心。(圖/環球提供)

身為全球樂壇最受矚目的新人,怪奇比莉在去年一年之間足跡遍佈全球,所舉辦的演唱會皆是一票難求,在數位音樂平台也已經累積160億次的超狂點擊紀錄。這一切的驚人成就皆如奇蹟般的在她18歲生日之前一一完成,而全球矚目的首張專輯《WHEN WE FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?/當我們睡了 怪事發生了》也將在3月29日誕生。

台灣唱片公司為了幫專輯造勢,從4月起也在台北的潮流重地西門町,設立大型的怪奇比莉戶外廣告,屆時所有喜歡怪奇比莉的樂迷朋友也可前往打卡朝聖,同步感受怪奇少女的驚人魅力。

▲25歲的小賈斯汀(左)曾經是全球少女的夢中情人。(圖/CFP)