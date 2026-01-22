ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
《大逃殺》男星驚罹「血液癌症」
法鬥網紅「君根弟弟」過世
「金在中女團」要來台灣了
看《恨女》哭到脫水！社恐女星豁出去　停紅燈「轉頭搭訕騎士」夥伴看傻

記者蕭采薇／台北報導

金馬獎最佳動作設計電影《恨女的逆襲》上映短短4天，票房已突破280萬大關，口碑沸騰！監製何平、導演李宜珊率領主演群林怡婷、黃惟、游安順、田翔元全台戲院跑透透。這部片名帶「恨」的電影，卻讓觀眾感受到滿滿的愛。

▲林怡婷、蔡振南、林毓家、王彩樺、黃惟《恨女的逆襲》。（圖／華映提供）

▲林怡婷（左紅衣）與蔡振南在《恨女的逆襲》中飾演感情深厚的師徒，右為飾演大弟子的林毓家。（圖／華映提供）

全場哭成一片海！喪母觀眾一句話逼哭演員

電影不只打鬥場面驚豔，情感更是核彈級催淚。導演李宜珊透露，映後活動中曾遇到一位剛經歷喪母之痛的觀眾，哽咽分享電影給了她巨大的安慰。這番話一出，現場瞬間淚崩，「她講完之後，隔壁兩個女生也轉頭開始哭，我再轉頭看，連台上的田翔元都哭成淚人兒。」

▲林怡婷、蔡振南、林毓家、王彩樺、黃惟《恨女的逆襲》。（圖／華映提供）

▲林怡婷在《恨女的逆襲》中有一段才藝表演是接塑膠袋。（圖／華映提供）

為了延續電影熱度，劇組更發明神秘儀式，導演常帶著林怡婷、黃惟在戲院角落「打拳擊暖身」，讓路過觀眾驚呼連連。許多人看完後驚覺這不只是熱血拳擊片，更是一部充滿「味覺」的電影，全是感動的淚水與汗水。

社恐大I人豁出去！停紅燈「轉頭搭訕騎士」

在片中爆發力十足的女主角林怡婷，私底下竟是個極度害羞的「大I人」（內向者）。為了宣傳電影，她這次徹底豁出去，強迫自己克服社交恐懼。工作人員爆料，她不只在街頭隨機搭訕路人，甚至連坐機車等紅燈的空檔都不放過，轉頭就對旁邊的騎士大喊：「最近有一部《恨女的逆襲》很好看喔！」

▲林怡婷、蔡振南、林毓家、王彩樺、黃惟《恨女的逆襲》。（圖／華映提供）

▲王彩樺（左）在《恨女的逆襲》中跟林怡婷（右）有許多精彩對手戲。（圖／華映提供）

這種「恥度全開」的熱血行徑，讓身旁夥伴既佩服又好笑。她在映後活動更是花招百出，現場還原片中「拋塑膠袋」才藝與拳擊身手，反差萌圈粉無數。

為戲增肥8公斤天天哭　媽看完暖心喊話

另一位主演黃惟同樣為戲犧牲，原本體態纖細的她，為了詮釋拳擊手硬是增重8公斤，訓練期間更是傷痕累累。黃惟透露，試鏡那半年壓力大到天天哭，但媽媽看完電影後，紅著眼眶對她說：「角色『小貞』的內心比妳強大很多，希望妳也能學會那種不內耗、不糾結的勇氣。」媽媽甚至還搞笑「敲碗」，說想看被剪掉的拳擊隊花絮。

▲林怡婷、蔡振南、林毓家、王彩樺、黃惟《恨女的逆襲》。（圖／華映提供）

▲黃惟在《恨女的逆襲》中飾演拳擊隊中的漂亮寶貝。（圖／華映提供）

台版《登峰造擊》　不談成功學談「和解」

《恨女的逆襲》被影評盛讚是「本土版《登峰造擊》」，觀眾原以為是典型的勵志奪冠片，看完才發現電影探討的是拆解社會枷鎖與重新定義勝負。演員們零底子練到職業級身手，更被網友盛讚值得獲頒「全體演出獎」，《恨女的逆襲》現正全台熱映中。

▲林怡婷、蔡振南、林毓家、王彩樺、黃惟《恨女的逆襲》。（圖／華映提供）

▲林毓家在《恨女的逆襲》中，呈現與平日偶像形象完全不同的樣子。（圖／華映提供）

 

日AV繪戀空無碼片遭瘋傳！　本人發聲「私人影片遭外流」蒐證提告

黃荷娜供「演藝圈死亡名單」換減刑！　爆回國內幕：比通緝可怕

男星遭霸凌「抽屜塞剩菜」！主謀竟求進演藝圈　他痛批：厚顏無恥

三上悠亞球場「坐著搖」辣翻！夢幻連動星爵　網暴動：應援天花板

蕾菈親回「深夜進晨灰家」真相！男方被起底情史…250萬名車任她開

YTR查理瑞典生子帳單曝光　打無痛住3晚包吃住：停車費都比這貴

賴冠霖引退前遭勸「寧願你約砲」　揭經紀人禁愛真相：三觀受衝擊

維多利亞「臭臉瞪媳婦」影片瘋傳！　她殺人眼神超恐怖：氣氛尷尬

《大逃殺》男星驚罹「血液癌症」！　請辭參議員：不然命會被奪走

貝克漢夫妻遭長子公審大崩潰！　知情人打臉：父母求布魯克林回家被拒

林郁婷、楊勇緯都來了！王建民、彭政閔坐鎮《冠軍之路》　陳傑憲已二刷

玉兔老公招認「上過酒店點妹」月噴30萬！揭暈船陷阱：去久了很空虛

