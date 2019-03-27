女神10歲兒「最愛粉色＋洋裝」　飄逸金長髮一撥⋯網：比女孩更美！

記者蕭采薇／綜合報導

曾以《靈魂的重量》、《海嘯奇蹟》二度入圍奧斯卡影后的英裔澳洲籍女星娜歐蜜華茲（Naomi Watts），儘管已經50歲，但身材保養得宜加上出種氣質，依舊是不少人心目中的女神。她和前男友美國演員李佛薛伯（Liev Schreiber）育有兩子，其中小兒子塞繆爾更因為有著比女孩更精緻的外貌出名。

▲娜歐蜜華茲大方讓小兒子穿上粉色上衣和吊帶洋裝，母子一同上街 。（圖／CFP）

娜歐蜜華茲曾與已故演員希斯萊傑交往，2005年開始與李佛薛伯約會，兩人交往11年，在2016年宣布和平分手，但仍依舊共同撫養分別為11歲和10歲的兒子亞歷山大（Alexander Pete Schreiber）和塞繆爾（Samuel Kai Schreiber）。

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近來兩人的小兒子塞繆爾成為網友熱議的話題，因為在被目擊的照片中，塞繆爾有著一頭金色長髮和白皙精緻的五官，加上喜歡穿粉色的衣服，甚至也愛穿洋裝，看起來就和小女孩沒有兩樣，引起不少關注。

▲娜歐蜜華茲的小兒子塞繆爾（左）最喜歡穿粉紅色衣服。（圖／CFP）

儘管有不諒解的聲音，不過網友普遍認為塞繆爾氣質出眾，遺傳到媽媽的美人基因，比女生更好看。更有人直言：「就算他喜歡穿裙子又怎樣，哪條法律規定只有女生可以穿粉紅色跟裙子嗎？」認為在這時代性別早已不是框架，「就算不一樣又怎樣？」

▲塞繆爾（右一）有一頭金色的飄逸長髮。（圖／CFP）