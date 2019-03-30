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新人搶鏡MAMAMOO被罵翻！　網推「會躲鏡頭的偶像」讚爆：難怪會紅

記者蕭采薇／綜合報導

南韓女團MAMAMOO近日回歸，也睽違一年多再度拿下音樂節目冠軍，本來是歌手和粉絲都該開心的時候，不過她們卻被後輩女團「本月少女」和男團「The T-Bird」趁機搶鏡，不只工作人員看不下去，也讓兩組藝人被網友撻伐。更有人整理了一系列「懂得躲鏡頭的偶像」片段，要後輩們好好學學。

▲本月少女在MAMAMOO講感言時比手劃腳。（圖／翻攝自M2 YOUTUBE）

▲本月少女在MAMAMOO講感言時，在後方比手劃腳搶鏡頭。（圖／翻攝自M2 YOUTUBE）

《MCOUNTDOWN》28日節目由MAMAMOO獲得冠軍，正當玟星說著感言時，後方的本月少女搶著露臉，擺出驚訝的表情後比YA、探頭、比愛心，甚至換頌樂講感言時，本月少女成員賢眞還高舉手指比愛心。隔天《音樂銀行》在MAMAMOO得獎時，新人男團The T Bird也在後方抱起對方，還疑似踢到輝人。

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▲The T-Bird對將人舉起的行為道歉。（圖／翻攝自）

▲The T Bird在MAMAMOO講感言時，在後方舉人搶鏡。（圖／翻攝自KBS）

這兩段畫面也在知名論壇《instiz》引起熱烈討論，網友們直呼「本月少女出道兩年了還不懂禮儀」、「老實說人家講感言時知道被拍到要閃一下吧。」3月中才出道The T-Bird更被逼著發出聲明道歉，「從事情發生到現在，對於我們的輕率和失禮進行了進一步的思考和反省。」、「對於不足之處指出問題並給予指責的人，感到非常抱歉和感謝。」

▲▼會躲鏡頭的idol。（圖／翻攝自instiz）

▲請夏和善美躲在施妍身後，留給她單獨鏡頭。（圖／翻攝自instiz）

新人想爭取曝光機會無可厚非，但若是失了禮儀，難免造成反效果。因此有網友整理了一系列「懂得躲鏡頭的偶像」片段，像是PRISTIN成員施妍最後一次擔任《Show! 音樂中心》主持人時，在台上發表感言，為了留給她個人鏡頭，後方在善美和請夏就立刻躲了起來。

▲▼會躲鏡頭的idol。（圖／翻攝自instiz）

▲Ravi快速從鏡頭內彈開。（圖／翻攝自instiz）

此外還有為了不干擾Roy Kim得獎感言的鏡頭，而立刻從鏡頭跳開的Ravi；擔心擋住防彈少年團向粉絲鞠躬，突然在舞台上跳開的BamBam；以及發現自己起立鼓掌時不小心入鏡，而突然「拍著手消失」的JooE，都讓網友們大讚：「會紅不是沒有原因。」

▲▼會躲鏡頭的idol。（圖／翻攝自instiz）

▲BamBam從舞台上跳開，還做出「請」的手勢，非常有禮貌。（圖／翻攝自instiz）

▲▼會躲鏡頭的idol。（圖／翻攝自instiz）

▲JooE發現自己不小心入鏡，「拍著手」消失。（圖／翻攝自instiz）

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關鍵字

MAMAMOO, 本月少女, 善美, 請夏, Ravi, BamBam, JooE

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