家裡主子失眠嗎？　超神奇《貓咪搖籃曲》讓毛小孩聽了秒睡

記者蕭采薇/綜合報導

南韓饒舌團體EPIK HIGH在與老東家YG娛樂結束7年合約後,近來發行第四張迷你專輯《sleepless in __________》,顧名思義就是一張主題圍繞在「失眠」的作品。其中歌曲《Lullaby For A Cat》(暫譯:貓咪搖籃曲),被多名網友發現,家中的貓聽了之後,真的都昏昏欲睡,因而成為話題。

▲「奴才們」放EPIK HIGH的《Lullaby For A Cat》,貓咪聽了都睡著。(圖/翻攝自推特)

專輯名稱《sleepless in __________》意指在任何情況下都有可能失眠,其中歌曲《Lullaby For A Cat》也並不是真的為了貓咪所唱的搖籃曲,而是意境上的呈現。不過粉絲們發現,只要給家中的貓主子們聽這首歌,真的都會讓牠們慢慢閉上眼睛。許多網友把實測影片PO上推特,在「奴才界」突然引起話題。

▲EPIK HIGH。(圖/翻攝自推特)

這樣的現象連EPIK HIGH主唱Tablo都嚇了一跳,在推特轉發影片說道:「這些貓是怎麼了?」、「我不敢相信!」更是還有媒體半開玩笑的,請到獸醫分析這首歌對貓咪們的魔力。雖然獸醫也無法給出合理解釋,但至少確定,「這首歌不只對貓咪,甚至倉鼠或是兔子,都擁有催眠效果。」

WHAT IS HAPPENING TO ALL THESE CATS????????? https://t.co/HA1DfdN5oo