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家裡主子失眠嗎？　超神奇《貓咪搖籃曲》讓毛小孩聽了秒睡

記者蕭采薇／綜合報導

南韓饒舌團體EPIK HIGH在與老東家YG娛樂結束7年合約後，近來發行第四張迷你專輯《sleepless in __________》，顧名思義就是一張主題圍繞在「失眠」的作品。其中歌曲《Lullaby For A Cat》（暫譯：貓咪搖籃曲），被多名網友發現，家中的貓聽了之後，真的都昏昏欲睡，因而成為話題。

▲▼EPIK HIGH的《Lullaby For A Cat》讓貓咪都睡著。（圖／翻攝自推特）

▲「奴才們」放EPIK HIGH的《Lullaby For A Cat》，貓咪聽了都睡著。（圖／翻攝自推特）

專輯名稱《sleepless in __________》意指在任何情況下都有可能失眠，其中歌曲《Lullaby For A Cat》也並不是真的為了貓咪所唱的搖籃曲，而是意境上的呈現。不過粉絲們發現，只要給家中的貓主子們聽這首歌，真的都會讓牠們慢慢閉上眼睛。許多網友把實測影片PO上推特，在「奴才界」突然引起話題。

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▲▼EPIK HIGH的《Lullaby For A Cat》讓貓咪都睡著。（圖／翻攝自推特）

▲EPIK HIGH。（圖／翻攝自推特）

這樣的現象連EPIK HIGH主唱Tablo都嚇了一跳，在推特轉發影片說道：「這些貓是怎麼了？」、「我不敢相信！」更是還有媒體半開玩笑的，請到獸醫分析這首歌對貓咪們的魔力。雖然獸醫也無法給出合理解釋，但至少確定，「這首歌不只對貓咪，甚至倉鼠或是兔子，都擁有催眠效果。」

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