飛機迫降⋯發現隔壁是好萊塢男神！　旅客共處一天曝光「超暖事蹟」

記者蕭采薇／綜合報導

好萊塢男星基努李維（Keanu Reeves）近年來以《捍衛任務》系列再創經典，不過私生活相當低調的他，不但沒有像其他電影巨星住豪宅，甚至多次被目擊搭地鐵讓座，「半流浪生活」反而成為傳奇。日前他搭乘的飛機發生故障迫降，同行的旅客們也紀錄了基努李維的溫暖事蹟。

▲民眾遇上飛機故障迫降，同機的乘客是基努李維（左）。（圖／翻攝自IG）

基努李維日前搭上從舊金山前往洛杉磯的航班，途中卻遇上飛機故障，只得迫降到貝克斯菲爾德機場。當天戴著鴨舌帽和穿黑色夾克的基努李維，在機場和民眾一起耐心的等待接駁巴士。當被認出來時他也沒有遮掩，大方地與粉絲合照。

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▲基努李維在現場幫忙傳達資訊。（圖／翻攝自IG）

其中一名乘客就將與基努李維的合照放上網路，並寫道：「當你乘坐的飛機出事，而要緊急降落到偏僻機場，至少基努李維陪你一起慘。」而另一名乘客也拍下基努李維在機場熱心幫忙，傳達資訊給同樣焦急的旅客。

▲基努李維當起DJ，放歌緩和緊張氣氛。（圖／翻攝自IG）

甚至在接駁巴士上時，基努李維還拿出手機，搞笑的當起DJ，放出貝克斯菲爾德的當地音樂，緩和緊張的氣氛。每當有乘客下車時，他還會與對方握手表示：「很高興認識你。」最後他在洛杉磯的一間餐廳停車場下車，緩緩步行離開，完全沒有大明星的距離感，讓同行旅客大讚他是暖男。

▲基努李維獨自離去。（圖／翻攝自IG）