日本正妹「自己猜拳」才藝　熊熊KID看傻：很強耶！

記者許逸群／台北報導

AKB48 TeamTP今（25日）來《星光雲！RUN新聞》野餐，成員們除了自我介紹外，也帶來一套非常「特別」的特殊才藝表演。她們的才藝千變萬化，其中來自日本的阿部瑪利亞則是表演「自己猜拳」，且每一把都是右手贏，看似詭異的才藝，但實際上卻非常困難，讓主持人KID與熊熊當場看傻眼，直呼「很強耶」！

▲AKB48 TeamTP來《星光雲！RUN新聞》。（圖／ETtoday）

AKB48 TeamTP的成員阿部瑪利亞、邱品涵、陳詩雅、劉語晴、潘姿怡與劉曉晴今來到《星光雲！RUN新聞》，與主持人KID、熊熊一起野餐玩遊戲。有趣的是，成員們光是「特殊才藝」表演就讓主持人看傻，舉凡模仿花栗鼠、吞拳頭與轉魔術方塊與等等，雖然都有些「莫名其妙」，但著實相當有個人特色，不過熊熊則開玩笑地說：「為什麼她們的才藝都這麼孤獨？」

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▲▼阿部瑪利亞的猜拳絕技讓主持人看傻。（圖／ETtoday）

隨後女孩們與主持人一起玩各種遊戲，雖然最終仍鬥不過「遊戲王」KID，不過也讓大家看到她們的青春活力。在節目尾聲時，大夥一同坐下來野餐，被譽為「性感丹丹」的阿部瑪利亞也應要求表演性感地吃草莓，誘人的畫面讓KID差點當場中風，直呼：「這不行啦！」

▲▼劉語晴現場為主持人作畫。（圖／ETtoday）

另外，除了AKB48 TeamTP將在4月20日於TICC（國際會議中心）演出外，《ETtoday新聞雲》舉辦的2019全台最盛大的「ETtoday好朋友野餐日」，將在3月30日於大直美堤河濱公園登場。

▲奉上一張阿部瑪利亞吃草莓照。（圖／ETtoday）