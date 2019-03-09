別窮得只剩錢！小馬「揪50人」現身龍山寺驚動警察

記者許逸群／台北報導

藝人小馬（倪子鈞）先前推出單曲《窮得只剩下錢》，宣布回歸歌手身份，其實他不是想去當偶像，而是想藉由歌曲來表達心中想說的話。小馬曾在演藝圈風光過，經歷過荒誕的生活，也體悟過感情與生意的失敗，人生跌落谷底無法自拔，這時他才了解，原來，唯有做出對的事，才能夠滿足自己的心靈。

▲小馬前陣子發表單曲《窮得只剩下錢》。（圖／記者李毓康攝）

「別窮得只剩下錢。」小馬說過這個故事，曾迷失在金錢的世界，當醒來後，空虛感遠遠超過所有。2009年莫拉克颱風事件，徬徨的他決定前往災區擔任義工，至今，他已投入各種公益活動超過10年。他身體力行，就是希望能夠拋磚引玉，讓更多人對需要幫助者給予協助。

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小馬曾與朋友前往台北車站與龍山寺周圍發放物資給遊民。他說，其實有許多熱血與熱心的人想幫忙，但是不得其門而入，透過這幾次的活動，前來協助的人越來越多，有次甚至超過50名義工，讓原先預計2小時的工作，不到半小時的結束，還曾因人數眾多，驚動經過的警察前來了解狀況。

▲小馬曾迷失在金錢中，也從中找回自我。（圖／記者李毓康攝）

小馬坦言，發放物資的舉動也曾有附近的民眾不贊同，就怕這些遊民長久在這逗留。他表示能夠體會附近民眾的心情，但他也跟許多遊民聊過天，「有些遊民是有錢的，他們也不接受物資，但可能心理生病了，或是有些別人不知道的苦衷才會在這。」重點是，想透過這些動作讓更多人明白「施比受更有福」。

小馬時常往中南部跑，擔任關懷年長者的義工。他感動地說，他曾照顧的老人家雖然已經離開了，但對方的家人至今還會感謝他當時的幫忙。他露出微笑地說，「能夠幫助別人，自己也很開心，每個月只要捐出兩天的假日，一點都不困難。」