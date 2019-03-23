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隋棠半夜突留2字：等著　IG曬「畫面全黑照」網嚇傻

記者潘慧中／綜合報導

隋棠婚後陸續迎來一對兒女Max、Lucy，2018年底平安生下第3胎Olie，社群網站常分享育兒心情和副業生活，只不過她23日凌晨突然在Instagram發佈一篇「全黑文」，嚇得不少粉絲直問：「怎麼了？」

▲▼隋棠半夜突留2字：等著（圖／翻攝自Instagram／suitangtang）

▲隋棠平常多是分享育兒生活。（圖／翻攝自Instagram／suitangtang）

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隋棠23日半夜在IG上傳一張畫面全黑的照片，似乎是在反映沉重心情，只見她隔空向某個人喊話：「天堂有電視手機什麼的吧？等著，一定給妳看更好的演出。」對方疑似已經過世，從字裡行間不難看出這個人在她心中的地位。

▲▼隋棠半夜突留2字：等著（圖／翻攝自Instagram／suitangtang）

▲隋棠半夜發文嚇傻網友。（圖／翻攝自Instagram／suitangtang）

沒有多加解釋的隋棠讓粉絲相當擔心，不少人紛紛留言慰問：「還好嗎」、「發生什麼了」、「希望不是我想得那樣。」儘管她尚未回應網友，大家仍安慰她要加油：「希望妳沒事，保重哦！」

事實上，隋棠2015年開始接力生小孩起，預言幾乎每發必中，生Max時曾做胎夢，收到身穿紫紅袍的仙女送的栗子，意味著「送你子」，2016年懷上Lucy，則是夢到很要好的男性友人聊天，聽見好友說「是女兒」，但當時孕期不足，無法判定性別，等結果一出爐，真的是女生。

▲隋棠育有3個孩子。（圖／翻攝自Instagram／suitangtang）

隋棠曾表示第3胎一直都是計畫中的事，她認為小孩多點手足是很棒的事、甚至笑說：「生小孩是會上癮的！」沒想到，2018年9月證實真的懷了三寶，唯一擔心的是Max小小心靈無法承受，因為大兒子愛吃醋，只能盡量抽時間跟兒子獨處，開心又為難的矛盾心情表露無遺。

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隋棠, TONY, MAX, LUCY, Olie

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