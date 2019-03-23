只生女兒！親戚狂碎念「肚子爭氣點生弟弟」　婆婆護媳「超魄力一串話」電爆

記者潘慧中／綜合報導

女性結婚後常脫離不了「被催生」的命運，有時就算生完小孩也擋不住長輩的嘴。蕎蕎媽透露當初生下女兒後仍一直被催生，親戚阿姨不斷推薦生子秘方，她和老公只能微笑以對，但平常寡言的婆婆突然回了一串話，瞬間成功讓阿姨閉嘴！

▲蕎蕎媽生完女兒繼續被催生。（圖／翻攝自YouTube／媽媽好神）



蕎蕎媽最近在《媽媽好神》表示，阿姨來家裡看到文靜的女兒後說：「這個長大一定是好姊姊，你們還不趕快生個弟弟讓她帶啊？！」身為媳婦的她當下不便多說話，老公連忙出面解釋：「沒有啦，因為我現在工作比較忙，而且我跟我太太年紀都比較大了，也不容易受孕，所以我們現在就是隨緣。」

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▲阿姨想傳生子秘方給蕎蕎媽的老公。（圖／翻攝自YouTube／媽媽好神）



聽到隨緣這兩個字，阿姨頓時精神都來了，她開始跟蕎蕎媽的老公說教：「你看你媽媽年紀都這麼大了，又坐在輪椅上也不知道還會活幾年，緣分這種事不是只有努力就好，你要去追求！」她接著表示回頭就傳一個包生子的秘方，「給你老婆好好調一調，看肚子會不會爭氣一點。」

▲婆婆難得開金口了。（圖／翻攝自YouTube／媽媽好神）



不只這樣，阿姨表示如果秘方沒用，她願意介紹一位很厲害的婦產科醫生。此時，平常很安靜的婆婆突然開口了：「年輕人的事情妳就不要管那麼多，我們老人家就過好自己的生活，他們自己有自己的想法，我的兒子跟媳婦把蕎妹教得多好，生兒子有什麼好？妳有聽說南部開民宿的親戚嗎？他們家兒子好吃懶做還好賭，害他們兩老要把房子賣掉還債多可憐啊。」神救援果然讓阿姨秒閉嘴。

▲約從17：48分開始。（影／取自YouTube／媽媽好神）