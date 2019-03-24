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鄧紫棋「脫皮爛臉」素顏求救！　醫神救援「阿嬤保養品」高CP被推爆

記者潘慧中／綜合報導

鄧紫棋（G.E.M）憑鐵肺唱腔走紅全亞洲，忙碌工作之餘，仍保有和粉絲互動的習慣，近日更在社群平台分享保養祕訣，她透露由於加拿大當地氣候偏乾，害她的皮膚狂脫皮「很恐怖」，連忙求救香港醫生，最後靠一罐「阿嬤時代的保養品」成功解決問題！

▲鄧紫棋嫩臉。（圖／翻攝自Facebook／G.E.M. 鄧紫棋）

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畫面中，可以看到鄧紫棋頂著一頭濕髮、身穿浴袍入鏡，拍攝當下正在加拿大，她透露當地天氣實在太乾，皮膚似乎不太能適應，於是她緊急私訊香港醫生：「怎麼樣急救呢？」沒想到方法非常簡單，法寶就是凡士林。

▲▼鄧紫棋「脫皮爛臉」素顏求救！（圖／翻攝自微博）

▲▼鄧紫棋聽從醫生指示用凡士林濕敷。（圖／翻攝自微博）

▲▼鄧紫棋「脫皮爛臉」素顏求救！（圖／翻攝自微博）

鄧紫棋洗臉後，薄擦上一層凡士林，接著在「小巾巾」或紗布上沾一點水，貼在臉上敷半小時即可，撕掉後，再拿一張「小巾巾」沾水把臉擦乾淨，這個方法對她而言十分有效，但她不忘提醒想照做的粉絲：「這個東西保濕能力強到醫生說不能每天用，（不然）妳一定會長痘痘。」在這麼乾的天氣下，她認為一個禮拜敷3次剛剛好。

▲▼鄧紫棋「脫皮爛臉」素顏求救！（圖／翻攝自微博）

▲鄧紫棋濕敷後再用清水擦乾淨。（圖／翻攝自微博）

影片請點這裡。

冬天肌膚容易乾癢脫屑，凡士林風靡超過140年，成分簡單又超級便宜，被不少人推崇為高CP值的保養好物。鄧紫棋曾透露臉部膚質有一陣子越洗越糟糕，直到自行調配出「蜂蜜加水」的祕方，而且絕不能用熱水才改善皮膚狀況。「不過這不是正規方式喔，只是對我很管用，大家可以試試看。」

▲▼鄧紫棋曾示範把蜂蜜加入清水中，調配成洗臉配方。（圖／翻攝自鄧紫棋小紅書）

鄧紫棋提醒網友要自行考量膚質狀況、再決定是否要用此方法，鄧紫棋接著表示對皮膚來說，微酸性的蜂蜜是很溫和的成份，不只能預防肌膚乾燥，還具有抗菌效果，「抑制毛囊中細菌滋生，促進皮膚上皮角化層的復原。」

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