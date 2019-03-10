阿翔大女兒早起送生日卡　打開看⋯只畫一家3口：忘了有弟妹

記者林彥君／台北報導

「浩角翔起」阿翔昨（9日）過38歲生日，阿翔在生日當天沒有排工作，和老婆Grace還有3子女，一家5口到土城玩親子保齡球，阿翔自認已經過了慶生的年紀，生日就像平常一樣度過，「看小孩玩得很開心，我就開心。」

▲阿翔收到大女兒送的卡片。（圖／經紀人提供）

阿翔說，在生日前一晚，老婆特別和小孩說：「明天是爸爸生日。」於是母子約好隔天早上7點半起床，畫卡片送給爸爸，阿翔說：「小孩平常上課都會賴床，那天竟然一早就起床，叫我起來看卡片，她們真的長大了、懂事了！我這一個早上過的很難忘、很感動。」

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▲阿翔和老婆育有3子女。（圖／翻攝自Facebook／陳秉立）

阿翔說，因為3個小孩都還不會寫字，小泡芙在卡片上用英文寫下「Daddy Happy Birthday」、「I Love You」並畫3個人，只畫了自己和阿翔、Grace，兒子「布朗尼」則是畫了一家4口，阿翔笑說：「她們兩個總是忘記，自己還有弟弟、妹妹。」至於小女兒「舒芙蕾」畫什麼，阿翔到現在還看不出來。

生日當天晚上，3個小孩在草莓蛋糕前，合唱《生日快樂》祝福爸爸，「小泡芙」對他又摟又抱，感情深厚。阿翔生日過後忍不住放閃，感謝老婆Grace一直盡責的做好媽媽的角色 ，「老婆把小孩照顧好，就是她給我最棒的生日禮物了。」

▲阿翔和Grace。（圖／翻攝自Facebook／陳秉立）