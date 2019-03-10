ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

阿翔大女兒早起送生日卡　打開看⋯只畫一家3口：忘了有弟妹

記者林彥君／台北報導

「浩角翔起」阿翔昨（9日）過38歲生日，阿翔在生日當天沒有排工作，和老婆Grace還有3子女，一家5口到土城玩親子保齡球，阿翔自認已經過了慶生的年紀，生日就像平常一樣度過，「看小孩玩得很開心，我就開心。」

▲▼ 阿翔收到的卡片。（圖／經紀人提供）

▲阿翔收到大女兒送的卡片。（圖／經紀人提供）

阿翔說，在生日前一晚，老婆特別和小孩說：「明天是爸爸生日。」於是母子約好隔天早上7點半起床，畫卡片送給爸爸，阿翔說：「小孩平常上課都會賴床，那天竟然一早就起床，叫我起來看卡片，她們真的長大了、懂事了！我這一個早上過的很難忘、很感動。」

請繼續往下閱讀...

▲▼ 阿翔。（圖／翻攝自Facebook／陳秉立）

▲阿翔和老婆育有3子女。（圖／翻攝自Facebook／陳秉立）

阿翔說，因為3個小孩都還不會寫字，小泡芙在卡片上用英文寫下「Daddy Happy Birthday」、「I Love You」並畫3個人，只畫了自己和阿翔、Grace，兒子「布朗尼」則是畫了一家4口，阿翔笑說：「她們兩個總是忘記，自己還有弟弟、妹妹。」至於小女兒「舒芙蕾」畫什麼，阿翔到現在還看不出來。

生日當天晚上，3個小孩在草莓蛋糕前，合唱《生日快樂》祝福爸爸，「小泡芙」對他又摟又抱，感情深厚。阿翔生日過後忍不住放閃，感謝老婆Grace一直盡責的做好媽媽的角色 ，「老婆把小孩照顧好，就是她給我最棒的生日禮物了。」

▲▼ 阿翔。（圖／翻攝自Facebook／陳秉立）

▲阿翔和Grace。（圖／翻攝自Facebook／陳秉立）

推薦閱讀

前女友穿「低胸長裙襬禮服」狂婊新娘！嬌喊新郎：皇上～　婆婆霸氣開戰

前女友穿「低胸長裙襬禮服」狂婊新娘！嬌喊新郎：皇上～　婆婆霸氣開戰

女選手被淘汰淚崩發怒　蕭敬騰「聽過我歌嗎」她答不出

女選手被淘汰淚崩發怒　蕭敬騰「聽過我歌嗎」她答不出

空等2小時…觀眾喊「退票！」　鄧紫棋直播揭延遲內幕

空等2小時…觀眾喊「退票！」　鄧紫棋直播揭延遲內幕

高雄請不到鄧紫棋！　潘恆旭忍1個月才說「貪財」內幕：他們要錢

高雄請不到鄧紫棋！　潘恆旭忍1個月才說「貪財」內幕：他們要錢

周杰倫炫億級限量馬王！　車庫「停滿夢幻超跑」…黑人一看傻眼：超狂

周杰倫炫億級限量馬王！　車庫「停滿夢幻超跑」…黑人一看傻眼：超狂

宋智孝一口氣喀擦20cm長髮！　剪成「及肩短髮」激美飄仙氣

宋智孝一口氣喀擦20cm長髮！　剪成「及肩短髮」激美飄仙氣

吳亦凡NBA強碰陳冠希！　現場影片外流…網一看傻了：在對罵

吳亦凡NBA強碰陳冠希！　現場影片外流…網一看傻了：在對罵

當場給難看！男友自豪：持久力第1名　曾智希「聳肩冷笑」回家GG了

當場給難看！男友自豪：持久力第1名　曾智希「聳肩冷笑」回家GG了

鄧紫棋90度鞠躬道歉了！　演唱會「全場空等2小時」原因曝光

鄧紫棋90度鞠躬道歉了！　演唱會「全場空等2小時」原因曝光

白癡公主「眼凸、吃不胖」疑甲狀腺異常！　抽血檢查結果出爐

白癡公主「眼凸、吃不胖」疑甲狀腺異常！　抽血檢查結果出爐

隋棠兒子近照曝光！2個月大Olie「暴風成長」網看傻：長得好成熟

隋棠兒子近照曝光！2個月大Olie「暴風成長」網看傻：長得好成熟

女神「坐對面吃早餐」！　被拍正面照…男網友激動：真的超大咖

女神「坐對面吃早餐」！　被拍正面照…男網友激動：真的超大咖

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

前女友穿「低胸長裙襬禮服」狂婊新娘！嬌喊新郎：皇上～　婆婆霸氣開戰

女選手被淘汰淚崩發怒　蕭敬騰「聽過我歌嗎」她答不出

空等2小時…觀眾喊「退票！」　鄧紫棋直播揭延遲內幕

高雄請不到鄧紫棋！　潘恆旭忍1個月才說「貪財」內幕：他們要錢

周杰倫炫億級限量馬王！　車庫「停滿夢幻超跑」…黑人一看傻眼：超狂

宋智孝一口氣喀擦20cm長髮！　剪成「及肩短髮」激美飄仙氣

吳亦凡NBA強碰陳冠希！　現場影片外流…網一看傻了：在對罵

當場給難看！男友自豪：持久力第1名　曾智希「聳肩冷笑」回家GG了

鄧紫棋90度鞠躬道歉了！　演唱會「全場空等2小時」原因曝光

白癡公主「眼凸、吃不胖」疑甲狀腺異常！　抽血檢查結果出爐

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

阿翔, 浩角翔起

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 歐陽妮妮淚崩！　「大家都不敢問我」一回家看見這幕哭了
  2. 勝利涉性招待警方列嫌疑人　網挖出「GD兩年前警告」：真說中了！
  3. 獨家／張震女兒4歲生日「百人派對」　化身小美人魚萌爆
  4. 俞利訪台「想起當年演唱會」　傳訊給少時：我們住過的飯店
  5. 阿翔大女兒早起送生日卡　打開看⋯只畫一家3口：忘了有弟妹
  6. 麥莉脫序貼「泰勒絲貼臀18禁動圖」　粉絲全傻眼：瘋夠了沒！？
  7. 「爸爸喜歡看片」女優小倉由菜揭出道原因　AV達人：史上最扯！
  8. 老公「公車激吻短髮妹」被抓包！　港姐見照錯愕…深夜認離婚
  9. 《歡樂合唱團》10年同學會！　合體陪「瑞秋嫁CEO」
  10. 女粉想嘗超色「櫻桃吻」　包圍徐開騁：快娶我！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366