房東「腳拉起來」突提奇葩要求！　夏語心「真的照做」秒賺3千

記者潘慧中／綜合報導

夏語心租屋經驗長達11年，換過8次房，其中最令她印象深刻的是一位阿嬤房東，對方認出她後提出了一個奇葩要求，如果她能做到，房租立刻少3千塊，最後她真的照做了，「我覺得她很妙。」

▲▼夏語心曾客串過《全民最大黨》。（圖／翻攝自Instagram／yuxinuna、YouTube／我愛小明星大跟班）



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夏語心在《小明星大跟班》透露當時已經說好要租那間房，租金原本是1萬3千元，雙方談合約談到一半，房東突然用台語說：「是不是妳？妳之前是不是有在全民最大黨客串過？」被認出後，她也大方地說：「對對對是我，阿嬤妳有看喔？」

▲▼阿嬤房東突然提出一個很妙的要求。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）



阿嬤聽了喜出望外地說：「我知道妳！妳如果給我立刻劈腿，我就給妳降到1萬塊！」夏語心當下二話不說立刻劈下去，「各式各樣在地上劈、腳拉起來的、什麼在床上的全部都劈了，能劈的全劈了！」阿嬤開心到不行，同時說到做到降她3千塊房租，「順便把我兒子介紹給妳！」

▲夏語心真的照做了。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）



▲約從29：08分開始。（影／取自YouTube／我愛小明星大跟班）