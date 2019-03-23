隔壁飄烤肉味！　大牙5天後急搬家「心涼了」房東崩潰：很倒楣

記者潘慧中／綜合報導

大牙（周宜霈）租屋經驗長達15年，換過6次房，回想起在台北租的第一個小套房，她當時準備出門參加朋友家的跨年夜派對，卻聞到一股生火的味道，當下不以為意心想：「有人在烤肉喔？很聰明耶，知道我們家樓上看得到101！」隔了5天才發現原來鄰居自殺。

▲大牙聞到烤肉味的當下不以為意。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）



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大牙最近在《小明星大跟班》透露，當時租的小套房是獨門獨戶，隔壁間則是門打開有3間小套房，全是同一個房東所有，聞到生火味當晚並沒有放在心上，過了幾天後，突然有3個年輕人按電鈴問：「妳有沒有隔壁門的鑰匙？」一問之下才知道隔壁房客是他們的同事，已經2天沒上班了。

▲▼大牙幾天後發現警方上門調查了。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）



對此，大牙當下表示自己沒有隔壁的鑰匙，幫忙打電話給房東也沒接，只好建議對方詢求警方幫助，遛狗回家後發現樓下停了警車、救護車和消防車，但警察以「現在還在調查中」不願說明，隔天才從樓下早餐店阿姨的口中得知真相，「有人在妳們家隔壁燒炭。」

▲▼大牙得知真相後心都涼了。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）



大牙當時心都涼了，「原來我那天聞到的味道是那個味道。」過了幾天後，聽到有法師來招魂，她終於受不了了，「我沒有辦法再繼續住下去，因為我實在是不知道我的衣櫃後面是不是出事的那一間。」她打電話跟房東說明原因並在3天後搬家，對方也只能一直嘆氣，「因為他覺得他很倒楣。」

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▲約從40：20分開始。（影／取自YouTube／我愛小明星大跟班）