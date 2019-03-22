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歐陽娜娜吉安「祭祖影片」曝光！　村民放鞭炮掛紅布條：歡迎回家

記者潘慧中／綜合報導

歐陽娜娜21日發聲表明：「我為我身為中國人驕傲，永遠記著在老家族譜上看到自己的名字時的那份感動。」事實上，她回江西吉安是不久前的事，有網友發現她1月中旬便在個人YouTube頻道發佈「回吉安老家」的影片，村民當時熱情地在紅布條寫上「熱烈歡迎歐陽娜娜回家」！

▲▼歐陽娜娜吉安「祭祖影片」曝光！（圖／翻攝自YouTube／歐陽娜娜Nana OuYang）

▲歐陽娜娜1月曾發佈「回吉安老家」的影片。（圖／翻攝自YouTube／歐陽娜娜Nana OuYang）

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歐陽娜娜透露之所以會有此行程，是因為她前一天在廣州、明天要去杭州，吉安剛好在兩地中間，爸爸歐陽龍就問：「那妳要不就回去看看？」於是，她便決定回吉安看看爺爺的出生地。

▲▼歐陽娜娜吉安「祭祖影片」曝光！（圖／翻攝自YouTube／歐陽娜娜Nana OuYang）

▲村民熱烈歡迎歐陽娜娜。（圖／翻攝自YouTube／歐陽娜娜Nana OuYang）

一抵達目的地，歐陽娜娜望向車外似乎有點慌了：「我沒準備好！」鏡頭轉到車外可以看到，村民熱情地搭起氣球拱門，紅布條上寫著：「熱烈歡迎歐陽娜娜回鄉祭祖」，一旁轟隆隆地放起鞭炮，她在親戚包圍下到了祠堂並說：「我剛剛看到爸爸的名字。」

▲▼歐陽娜娜吉安「祭祖影片」曝光！（圖／翻攝自YouTube／歐陽娜娜Nana OuYang）

▲▼歐陽娜娜走訪祠堂。（圖／翻攝自YouTube／歐陽娜娜Nana OuYang）

▲▼歐陽娜娜吉安「祭祖影片」曝光！（圖／翻攝自YouTube／歐陽娜娜Nana OuYang）

短暫停留後，歐陽娜娜在片尾寫下心情：「親愛的爺爺，很開心來到了老家，去到了你住過的房子，在歐陽村走了一圈，在歐陽家的祠堂，看到了有自己輩份的名字…。」她似乎非常想念爺爺，「你的女兒、兒子、孫子、曾孫子…大家都很好，都很想念你…。」

▲▼歐陽娜娜吉安「祭祖影片」曝光！（圖／翻攝自YouTube／歐陽娜娜Nana OuYang）

▲歐陽娜娜很想念爺爺。（圖／翻攝自YouTube／歐陽娜娜Nana OuYang）

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