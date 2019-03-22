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丁文琪深夜發求救文！　7個月大兒子「突發狀況」讓她崩潰了

記者潘慧中／綜合報導

丁文琪和林宥嘉2018年升格父母親，迎來寶貝兒子「酷比」的誕生，如今孩子出生已滿7個多月，怎料她21日深夜突然發文求救：「Help！我快冷死了酷比還是滿頭汗！！」字裡行間可以感覺出她十分焦急。

▲▼丁文琪深夜發求救文！（圖／翻攝自Instagram／kikiting_official）

▲▼丁文琪親自照顧兒子。（圖／翻攝自Instagram／kikiting_official）

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▲▼丁文琪深夜發求救文！（圖／翻攝自Instagram／kikiting_official）

丁文琪在臉書一發文立刻引來媽媽網友關心，有人說：「囝仔的屁股三把火」，她看了則答：「背跟頭十把火吧！」酷比的背部和頭部似乎不停冒汗，她表示如果兒子單純一直流汗就算了，「但他一直被熱醒啊！」

▲▼丁文琪深夜發求救文！（圖／翻攝自Instagram／kikiting_official）

▲丁文琪深夜發文求救網友。（圖／翻攝自Instagram／kikiting_official）

為了兒子，丁文琪整晚疲於奔命，有網友連忙安慰她別太緊張：「今天的溫度滿頭汗不意外啊」，大家反而擔心她是否感冒了，也有人建議她或許可以在兒子背部墊涼墊、適當地增減衣物，更重要的是要幫兒子把汗擦乾以免著涼，但有粉絲表示如果情況不太對勁，還是盡快看醫生比較好喔！

▲▼丁文琪深夜發求救文！（圖／翻攝自Instagram／kikiting_official）

▲丁文琪兒子已經7個月大了。（圖／翻攝自Instagram／kikiting_official）

丁文琪曾透露自己是用全母乳餵哺酷比，餵母奶就是截至目前為止她人生最心累的事，聯考、畢製、開咖啡店等事都比不上它，「剛開始連我這種自認很耐操的摩羯女都覺得自己辦不到」，累到每天都很想哭，但神奇的是一看到兒子的笑容，所有辛苦都會自動拋諸腦後。

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丁文琪, 林宥嘉, 酷比

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