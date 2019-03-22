下車前…運將「突反鎖」討10倍車資！　夏語心「還原過程」曾國城搖頭：白目

記者潘慧中／綜合報導

夏語心擁有精緻小臉和窈窕體態，是不少人心目中的女神，常分享生活點滴的她近日在《一袋女王》透露，有次搭計程車似乎不小心得罪了運將，對方在她下車前突然鎖車門討10倍車資：「妳今天不付錢，我就不讓妳下車！」

▲夏語心不小心得罪運將。（圖／翻攝自YouTube／一袋女王）



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夏語心表示當時正值下班尖峰時間，一搭上小黃就說：「大概前面兩個路口之後右轉！」當司機反問她要去哪條路時，她愣了一下回：「我不知道什麼路耶，反正你到那邊右轉，我知道怎麼走，我再跟你講啦！」

▲夏語心當時只跟運將說：「我不知道什麼路耶，我再跟你講啦！」（圖／翻攝自YouTube／一袋女王）



夏語心交代完便開始滑手機，並沒有專心看路，沒想到抬起頭時，運將已經在十字路口上，嚇得她直喊：「大哥現在要右轉，你怎麼會在內線？我現在就要右轉！」可能是被她嚇到的關係，司機竟直接切出去車道，危險舉動果然立刻被警察盯上。

▲▼夏語心突然要右轉的舉動嚇到運將。（圖／翻攝自YouTube／一袋女王）



警察開單離開後，司機氣得連續脫口1個字、3個字、5個字和7個字的髒話，夏語心頓時嚇壞：「我覺得他隨時會殺死我。」運將氣得一下急踩油門、一下急踩剎車，「他就是故意要弄我！」對方不耐煩地問：「啊妳到底要去哪裡啦？！」害怕的她連忙說靠邊停就好。

▲夏語心當時在車上嚇到不行。（圖／翻攝自YouTube／一袋女王）



正當掏出200元車資時，夏語心透露司機突然鎖車門值嗆：「剛剛1800加上妳的車資200塊，總共2000塊！」儘管頓時不知如何是好，但她透露當下只能乖乖付了，但事後還是不知道自己哪裡錯，「我覺得我沒有很白目啊！」曾國城聽了則說：「這還不白目嗎？妳都知道車子在內線，不能轉就是不能轉。」她這才連忙道歉認錯。

▲約從34：11分開始。（影／取自YouTube／一袋女王）