狂拉肚子「以為早餐店奶茶有問題」！　她就醫被告知「染上這疾病」

記者潘慧中／綜合報導

美妝部落客Momoco近日在《醫師好辣》表示，有段時間一旦吃了早餐就會拉肚子，「一直以為是早餐店奶茶的問題！」直到就醫才發現事情並不如自己所想像，原來腹瀉的背後原因是染上了這個疾病。

▲▼Momoco有陣子每吃早餐必拉肚子。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）



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Momoco每吃早餐必拉無疑，原本以為早餐店奶茶有問題，後來才發現只要一緊張就會狂跑廁所，驚覺事情不單純的情況下，她連忙就醫檢查，一切終於真相大白：「醫生說我這是腸躁症的問題。」

▲Momoco就醫才發現有腸躁症。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）



對此，Momoco坦言從小就是容易焦慮的人，無奈腸躁症卻是無法根治的疾病，只能試著放輕鬆調適壓力，並嚴格控制攝取過多營養師所列舉「容易產氣的食物」，比方說豆類、麥類、乳製品和果糖等東西，症狀才會紓緩不少。

節目現場的醫師表示，腸躁症分為腹瀉型、便秘型和混合型，患者除了接受適當的藥物治療，調整飲食也是必定要落實的事，並且注意紓解生活壓力，「壓力是腸躁症發病的主要原因。」

事實上，早餐店奶茶曾被不少網友封為「通腸神器」，成分讓人格外好奇，食安網站《食力》調查發現多數早餐店會在紅茶裡添加奶精粉、液體奶精或是「神秘的白色液體」，市面上的奶精粉大多沒有牛乳或鮮奶油成分，反而是增添食用植物油與乳化劑，與其說是喝「加奶的茶」，更像是喝「加油的茶」。

▲奶茶是不少民眾的早餐首選。（示意圖／記者李佳蓉攝）



至於那罐白色神秘液體，除了和奶精粉、奶精球一樣含有食用植物油、乳化劑和黏稠劑等成分，還含有奶粉，除了可能使乳糖不耐症患者拉肚子，由於奶精的油含量高，也易造成難以消化脂肪（如有膽結石、膽囊切除）的族群腹瀉。

▲約從09：10分開始。（影／取自YouTube／醫師好辣）