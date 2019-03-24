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Gail超輕鬆快嘴飆完《你要的全拿走》　10萬人強推：給JJ留點面子！

記者李玟儀／綜合報導

來自泰國的Gail Sophicha因為參加選秀節目《聲林之王》受到廣大網友矚目，強大的音樂實力，加上天籟美聲以及打破語言隔閡的努力，讓她在節目中成為人氣王。雖然第一季節目已結束，但Gail沒有停止學中文，最近更跟上潮流唱了一段《你要的全拿走》，快嘴實力讓人驚豔。

▲▼Gail快嘴飆唱《你要的全拿走》。（圖／翻攝自Gail Instagram）

▲Gail快嘴飆唱《你要的全拿走》。（圖／翻攝自Gail Instagram）

Gail在比賽期間挑戰過中文、台語歌，其中《漂向北方》中的Rap最讓人意外，幾個月後她的實力再進階，挑戰胡彥斌的歌曲《你要的全拿走》，這首歌前段時間因為林俊傑在演唱會上挑戰，其中一段要在3秒鐘念完17個字的段落，JJ幾次練習結果都失敗，連歌王都卡關，吸引不少網友、歌手接連挑戰。

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▲▼Gail快嘴飆唱《你要的全拿走》。（圖／翻攝自Gail Instagram）

▲Gail無難度飆完《你要的全拿走》。（圖／翻攝自Gail Instagram）

不擅長中文的Gail也跟上流行小試身手，在分享的Instagram的影片中，她坐在車上沒有任何背景音樂或是老師提示，自己拿著手機看歌詞一字一句地唱，唱到難度最高的地方時，完全沒有停頓地順利通過，超強實力讓粉絲不只狂誇超猛，更有網友戲稱：「JJ表示可以給我點面子嗎？」目前影片已吸引了將近10萬人觀看。

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Gail, 聲林之王

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