談戀愛「心機查勤」　張智霖婚後地位慘跌...被袁詠儀吃死死！

記者李玟儀／綜合報導

港星張智霖與袁詠儀結婚18年還像熱戀般甜蜜，近來兩人一同參與錄製《妻子的浪漫旅行2》，他在節目中自爆，曾經為了查勤，竟然假冒袁詠儀向電信公司要記錄，這麼多年之後想起往事，連他自己都看不下去。

▲袁詠儀與張智霖相戀27年，在演藝圈中是出名的恩愛夫妻檔。（圖／翻攝自微博／《妻子的浪漫旅行》）

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袁詠儀說過去曾和張智霖分隔兩地，一方在香港，另一方在布拉格拍戲，她為了維繫感情嘗試寫信給對方，但和一般人想像的「情書」不同，別人的情話可能是寫信、電子郵件，她是用傳真，當時張智霖也沒有回信，只是簡短打了電話通知收到了，然後又匆匆結束通話。

▲▼張智霖心機查勤。（圖／翻攝自微博）



看似張智霖談起戀愛很理智、平淡，但其實不完全是，他自爆過去還是用BB Call的時代，他為了查有什麼人找袁詠儀，會裝成女生的聲音，他現場重現當時情景，撥通電話時對方問：「哪位找袁小姐？」他變聲回：「是我，我自己要找一下自己的訊息。」為了查勤費盡苦心。

▲▼張智霖心機查勤。（圖／翻攝自微博）

如今的張智霖在外界看來被袁詠儀吃得死死的，和當年心機查崗簡直判若兩人，他在節目中回想起來自嘲：「我突然想起來，原來我是這樣的人，怎麼會走到今天的！」