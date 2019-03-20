快訊／楊千霈宣布懷2胎！藏肚3月「豬寶寶報到」　大女兒1歲生日雙喜

記者李玟儀／綜合報導

藝人楊千霈2018年生下女兒「娃寶」，日前才和老公到馬爾地夫慶祝結婚3周年，果然好消息立刻傳來，19日被爆上婦產科產檢，今（20日）她在臉書正式公開喜訊，很幸運老天爺聽到我們的祈禱，如願得到豬寶寶。」

▲楊千霈。（圖／翻攝自Facebook／楊千霈）

楊千霈近日被媒體直擊小腹微凸、穿著寬鬆、腳踩平底鞋，和老公一起前往知名婦產科診所，因此傳出懷孕消息，不過當時她僅說是為了進行「例行檢查」，但語帶保留的透露自己也期待快點生個金豬寶寶和大女兒娃寶作伴。

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20日楊千霈為「娃寶」慶祝1歲生日之際，同時宣布好消息，「拔拔麻麻給妳準備的生日禮物就是『給妳個寶妹，一起PLAY』。」她說自己因為是獨生女的關係，雖然擁有父母100%的愛，卻缺少了手足的體驗，為了讓女兒沒有缺憾，很開心迎來二寶，希望姊妹倆未來可以互相陪伴，一起成長。

▲楊千霈宣布懷第二胎。（圖／翻攝自楊千霈臉書）

儘管「娃寶」才剛滿1歲，楊千霈又火速懷上第二胎，她已經可以預見未來同時照顧2個年齡相近的孩子會有多累，但她不怕挑戰，樂觀且自信地說：「不過全都準備好囉！歡迎寶妹來我們家！」同時她也解釋先前被拍到上婦產科時，沒有正面回應是礙於體質不穩定，如今熬過最艱難時期，她向大眾報喜：「感謝大家的關心與見諒。」