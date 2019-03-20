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張軒睿哽咽退出「希望找到會疼妳的人」　Selina淚崩告白真心！

記者李玟儀／綜合報導

女星Selina和張軒睿近期參加陸綜《女兒們的戀愛》，兩人互動總是充滿粉色泡泡，被網友力拱「請原地結婚」，不過一切的甜蜜在男方奶奶過世後出現了轉折。張軒睿不諱言家中的變故讓他很猶豫該不該繼續約會，最新一集中，他做出決定：「希望妳可以找到那個會疼妳的人。」暗示退出。

▲▼張軒睿告別Selina。（圖／翻攝自《女兒們的戀愛》微博）

▲▼張軒睿告別Selina。（圖／翻攝自《女兒們的戀愛》微博）

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▲▼張軒睿告別Selina。（圖／翻攝自《女兒們的戀愛》微博）

張軒睿在上一集中，向Selina坦承，自己在猶豫要不要繼續約會下去，因為奶奶突然過世，怕自己的負面情緒會影響到對方，他直言：「我不希望妳跟我出來，卻要被我自己的心情影響。」更表示不喜歡身邊的人，因為自己而感到心情不好，他自認是個藏不住情緒的人，深怕Selina因此受傷。

Selina和張軒睿聊起這段時間以來的改變，她明顯感受到自己變得很開心，這種快樂是身邊很多人都無法給的，只有在和張軒睿相處的時候才感受到，「你給了我勇氣、希望、方向還有力量。」但或許是察覺到了離別，她難過地流淚。

▲▼張軒睿告別Selina。（圖／翻攝自《女兒們的戀愛》微博）

▲▼Selina在電梯裡難過落淚。（圖／翻攝自《女兒們的戀愛》微博）

▲▼張軒睿告別Selina。（圖／翻攝自《女兒們的戀愛》微博）

可惜儘管Selina每字每句都流露出希望張軒睿留下來，但對方思考後還是哽咽告別：「還是希望妳可以找到那個會疼妳的人。」和男方告別後，Selina轉身進電梯，淚水奪眶而出。

Selina流著淚說出對張軒睿的印象：「他終究沒有讓我失望，他就是我很喜歡的那個樣子，他很可愛、很真誠、很善良，所以我才會喜歡。」只可惜2人緣分不夠，「我覺得緣分這件事情就是這樣，在對的時間遇到對的人，差一點點，現在就是不對的時間。」雖然遺憾但她樂觀面對：「至少我認識了一個對的人。」至於節目會不會有反轉，還給等下集揭曉了。

▲▼張軒睿告別Selina。（圖／翻攝自《女兒們的戀愛》微博）

▲▼張軒睿告別Selina。（圖／翻攝自《女兒們的戀愛》微博）

▲▼張軒睿告別Selina。（圖／翻攝自《女兒們的戀愛》微博）

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張軒睿, Selina, 女兒們的戀愛

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