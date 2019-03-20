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《大學生》小新「21人豪華郵輪旅遊」寵員工！　千萬CEO刷卡買單

記者李玟儀／綜合報導

《大學生了沒》班底小新在西洋情人節當天娶回女友Nina，2人才剛從法國巴黎度蜜月回台不久，他又馬不停蹄帶著21位員工出發海外旅遊，郵輪照一曬出來，立刻吸引一票網友盛讚：「好老闆！」

▲▼小新帶21位員工出發員工旅遊。（圖／翻攝自小新臉書）

▲▼小新帶21位員工搭乘郵輪出發員工旅遊。（圖／翻攝自小新臉書）

▲▼小新帶21位員工出發員工旅遊。（圖／翻攝自小新臉書）

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小新雖然在《大學生》嶄露頭角，但他沒有繼續留在螢光幕前發展，而是創業投入樂器行業中，從20歲開始開設網路商店賣吉他，到23歲擁有實體店面，並持續在電商領域打拼，奮鬥了10幾年創下數千萬的營收。

雖然在行業中小有名氣，但小新不諱言每個產業都有要面對的瓶頸，像是有前輩認為，樂器零售在台灣的市場幾乎快成為夕陽產業，前輩因此轉當起投資客，在台中獵地買屋找生存的方式，但他還不想放棄。

小新雖然感嘆今非昔比，但依舊不放棄任何希望，他分享當電商老闆的心路歷程，「根本就是擔白粉的風險，賺麵粉的利潤。」外界總認為電商不用負擔昂貴的店面租金及相關水電支出，但是其實網路流量決定了電商發展，流量貴的不輸信義區黃金店面。

▲▼小新帶21位員工出發員工旅遊。（圖／翻攝自小新臉書）

▲小新經營樂器零售已經邁向20年。（圖／翻攝自小新臉書）

此外電商也並非全無風險，小新舉例像是經常在新聞上可見的「標錯價」，還有客戶五花八門，像在挑戰人體極限的客訴，以及因為各種原因要額外負擔的運費，其他還有人事成本、水電、廣告費、資金、庫存壓力等挑戰，林林總總加起來，他說：「絕對不比實體輕鬆。」

不過有壓力也會帶來前進的動力，就像百視達雖然在影音產業裡沒落，但Netflix卻是代表了新興力量的崛起。對小新而言儘管樂器零售競爭視以往的數倍，但危機就是轉機，只要還有賺錢就要回饋給辛苦工作的員工，在公司成立邁向20年之際，他兌現承諾，帶著21個人搭乘郵輪前往沖繩員工旅遊，他雖戲稱：「信用卡閉眼一刷就過了。」但豪氣寵員工的舉動想必旗下員工往後會更賣力。

▲▼小新事業有成，上圖與東森集團總裁暨執行長王令麟合影。（圖／小新授權提供）

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大學生了沒, Nina, 曾小新, 曾惠新

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